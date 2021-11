Forfattere med samlet 75 års erfaring med kollektiv trafik præsenterer bog om busserne i Aalborg

Tirsdag 30. november 2021 kl: 10:27

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Foruden arkiver er bogen baseret på timelange interviews med personer, der har været centrale igennem årene - blandt andre Kirsten Hein, der var rådmand under den 11 dage lange natbustrejke i 1986, rutebilejer Poul Erik Thinggaard, der var med både før og efter kommunens engagement og Torben Svane Olsen, der var direktør i de seks år fra 1994 til 2000, hvor busselskabet var et aktieselskab.Kommunen erkendte efterhånden, at den ikke var god til at drive et busselskab, og omdannede i 1994 AOS til et aktieselskab med DSB som hovedaktionær. Aktieselskabet vandt licitationen over bybuskørslen i 1996, men tilbuddet var alt for lavt, og ejerne måtte spytte nye millioner i selskabet.I den samme periode blev der i Aalborg skabt et af Danmarks bedste busnet. Aalborg Byråd har gennem årene været villig til at investere i anlæg, der kunne gøre den kollektive trafik mere attraktiv.Aalborg var i første række, da der blev etableret telebusser i 80’erne, servicebusser og lavgulvsbusser i 90’erne, metrobusser i 00’erne og i dag med Plusbussen, der udelukkende skal betjenes med el-busser.Byrådet ville have lighed for borgerne, så da Nordjyllands Amt ikke ville lave et trafikselskab i 1978, lavede Aalborg Kommune sit eget med et fælles takstsystem for alle busser i kommunen. Det fik danmarkshistoriens korteste levetid på under to år, for amtet og de øvrige kommuner blev på den måde presset til at danne Nordjyllands Trafikselskab (NT) i 1982.Bogen indeholder delafsnit om en række andre emner - personale, chefer, værkstedet, busveje, natbusser, rutebilstationer, buskørslen i bykernen, Aalborg Nærbane, Lufthavnsbanen, hybridbusserne, takster og billetering, større køreplanændringer og en oversigt over, hvornår de enkelte busser er anskaffet.Bogens forfattere har begge været ansat i Aalborg Kommune og har tilsammen over 75 års erfaring med kollektiv trafik.Bogen, der er i A4-format, er på 128 sider med omkring 175 illustrationer. Prisen er sat til 295 kroner.