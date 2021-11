Kabel- og anlægsentreprenør har fået fire-akslet opbygget med kran og tip

Mandag 29. november 2021 kl: 15:02

Af: Redaktionen Bilen er fra Volvo Truck Center leveret med en 500 hk motor, 12 trins I-Shift gearkasse, Globetrotter førerhus, luftaffjedring på alle aksler, el-hydraulisk styret løbeaksel, Volvo Dynamisk Styring samt en Volvo Guld-servicekontrakt, der blandt andet indeholder forebyggende vedligeholdelse, serviceplan samt reparationer af drivline, el-komponenter og sliddele.Hos Sawo A/S er den blevet forsynet med en Hiab X-HiPro 262 EP-4 kran med fjernbetjening, grab og rotator samt et Nopa trevejs tippelad.Bilen er leveret af Claus Hofman fra Volvo Truck Center i Taastrup.På billedet øverst se administrerende direktør i Petri & Haugsted A/S, Jacob Thor Hansen (tv) sammen med chaufføren Johnny, som skal køre i den nye Volvo, og som også har haft stor andel i processen med opbygningen af bilen.