Ukrainsk chauffør gemte sine "afløsere" i køleskabet

Mandag 29. november 2021 kl: 10:26

Af: Redaktionen Patrulje fra Tungvogncenter Øst vinkede chaufføren i den lettiske lastbil ind til en rutinemæssig kontrol. Ved første gennemgang så alt ud ti at være i orden. Men politiet studsede alligevel lidt over det kørselsmønster, der var registreret i lastbilens takograf, og betjentene blev mistænksomme.De besluttede derfor at visitere den ukrainske chauffør og ransage lastbilen. Under ransagningen fandt betjentene en kortholder med to ekstra førerkort i lastbilens køleskab. Chaufføren erkendte, at han kendte til de to ekstra kort.Ved den efterfølgende gennemgang af al data på kortene kunne betjentene dokumentere, at det var én og samme chauffør, der stod bag kørslen på de to førerkort i køleskabet og det førerkort, som chaufføren havde siddende i takografen, da han blev vinket ind til kontrol.- Data på de forskellige førerkort viser, at chaufføren over et par dage havde kørt i over 35 timer uden at hvile sig tilstrækkeligt. En anden periode viste, at der højst var et dagligt hvil på 59 minutter, siger politikommissær Henrik Fobian, der er leder af Tungvognscenter Øst hos Midt- og Vestsjællands Politi.Han betegner det som "dybt uansvarligt at køre på den måde, hvor man sætter både sit eget og andres liv på spil".- Når man ikke er udhvilet, har man jo en langsommere reaktionstid, og når man så tilsætter en tonstung lastbil og høj fart, så har man en virkelig en dårlig kombination. Der skal ikke mange sekunders uopmærksomhed til, før det kan ende helt galt, siger Henrik Fobian.Det er højst tilladt at køre i 10 timer to gange i løbet af en kalenderuge, før man skal tage et hvil på mindst 9 timer. Den normale daglige køretid er 9 timer.Chaufføren har fået en bøde for overtrædelserne på 60.000 kroner, mens vognmanden med den lettisk registrerede lastbil har fået en bøde på 226.000 kroner - og det selvom lastbilen havde holdt stille i 15 dage ud af de 28 dage, betjentene kontrollerede.