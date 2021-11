Vognmand på toppen af Danmark tager forskud på sit jubilæum med tre nye trækkere

Mandag 29. november 2021 kl: 10:07

Af: Redaktionen De tre nye Scania 660 S-trækkere er stort set ens. Den ene er en 6x2/4-trækker med twinsteer, mens de to andre er 6x2 bogie-biler. Forklaringen er, at twinsteer-bilen skal køre sydpå, og de to bogie-biler skal køre nordpå.- Egentlig blev 6x2/4-bilen bestilt som en 530’er, fordi den ikke skal køre med så tunge læs som de nordgående. Scania havde åbenbart lidt leveringsproblemer med 530’erne, så det blev en 660’er i stedet, siger Jørgen Bertelsen, der fortsætter:- Chaufføren har været hos os i mange år, og han er tosset med V8, så det passede egentlig godt med en 530’er til hans kørsel. At det i stedet blev en 660’er, er han vist ikke ked af.Det er Jørgen Bertelsen heller ikke selv, for hans 660’ere kører langt på literen.- Der er jo en del bakker nordpå, og jeg har den teori, at en stor motor er mere økonomisk, når den bliver presset. 660’erne beviser faktisk, at der er noget om snakken, for jeg er meget tilfreds med brændstofforbruget. De går stabilt over 3 km/l med 48-50 tons vogntogsvægt både ud og hjem, og så kan man vist ikke forlange mere, siger han.Jørgen Bertelsen Transport i Skagen råder over et dusin egne lastbiler - hovedparten Scania - og beskæftiger nogenlunde lige så mange undervognmænd. Stort set alle transporter handler om fødevarer på køl eller frys, og langt de fleste går til Norge og Sverige. Derfor sværger Jørgen Bertelsen til svenske lastbiler på grund af mere udbyggede servicenetværk end de øvrige europæiske mærker, selv om hans lastbiler meget sjældent får tekniske problemer.Når det gælder Jørgen Bertelsen Transport's Scania'er bliver de passet og plejet på Stiholt's værksteder.De tre nye Scania i denne omgang er opbygget hos Stiholt i Sæby, malet af Skive Autolak og leveret af markedschef Jens Holger Pedersen fra Stiholt i Aalborg.