Virksomheder kan kræve coronapas af ansatte

Torsdag 25. november 2021 kl: 13:27

Af: Redaktionen Med loven får virksomhederne også mulighed for at kræve, at ansatte bliver testet for corona og oplyser testens resultat. Virksomhederne skal dog sagligt kunne begrunde, at en test er nødvendig for at begrænse smittespredning med corona. Ansatte med coronapas vil som udgangspunkt kunne undgå at blive testet for corona.Loven skal hjælpe med til at skabe større tryghed på arbejdspladserne og give virksomhederne mulighed for at mindske risiko for spredning af coronasmitte blandt de ansatte og tab af omsætning.Efter hastebehandling i Folketinget blev loven vedtaget med stort politisk flertal torsdag. Forslaget kom i forlængelse af trepartsaftalen, som S-Regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening indgik 12. november.- Regeringen har et klart mål om, at Danmark kommer gennem vinteren så godt som muligt. Det gælder både sundhedsmæssigt og økonomisk. Hvis virksomheden gør brug af de nye regler, så kan de ansatte være mere trygge ved at tage på arbejde. Virksomheden er mindre sårbar for stor smittespredning og kan mindske risikoen for, at mange sygemeldinger betyder mindre produktion og tab af omsætning. Det, synes jeg, er rigtig fornuftigt, siger fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S).Han er tilfreds med, at reglerne kan træde i kraft allerede træder fra midnat natten til fredag.- Mange statslige arbejdspladser vil blive omfattet af reglerne i morgen. Jeg vil gerne opfordre andre arbejdsgivere til at overveje, om reglerne også skal indføres hos dem, siger han og fortætter:- Med stigende smittespredning i befolkningen, så skal vi huske at passe på hinanden. Vi skal ikke ind i en ny bølge med mange syge og mange hjemsendelser, der giver virksomheder udfordringer med at kunne tage ordrer ind. Jeg vil desuden gerne opfordre til, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og lader sig vaccinere, hvis man ikke har gjort det endnu.Interesserede kan læse det vedtagne lovforslag