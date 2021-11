Mandskab fra Frømandskorpset blev angrebet af pirater - og svarede igen

Torsdag 25. november 2021 kl: 11:02

Af: Redaktionen Forsvarskommandoen forklarer, at Fregatten Esbern Snares besætning onsdag reagerede på efterretninger om forhøjet risiko for pirateri i farvandet syd for Nigeria. Skibet sejlede derfor i den retning og sendte sin Seahawk-helikopter i forvejen for at observere.



Helikopterens besætning fandt ud på eftermiddagen i et område med en række handelsskibe en hurtigtgående motorbåd med otte mænd ombord. Ombord på den hurtigtgående motorbåd kunne helikopterens besætning se en række af de redskaber, man forbinder med pirateri - eksempelvis stiger.





Esbern Snare var hen under aftenen tæt nok på til at sende Frømandskorpset af sted i deres hurtiggående RHIB-både for at gå ombord i piratskibet.







Esbern Snare kaldte piraterne op for at bringe dem til standsning, så de danske soldater kunne komme ombord. Da piraterne ikke reagerede, afgav de danske styrker varselsskud ifølge deres beføjelser. Piraterne åbnede derefter ild direkte mod frømændene fra det danske specialkorps, der reagerede i selvforsvar og besvarede ilden fra piraterne.







Der fulgte en kort ildkamp. Ingen danske soldater kom til skade, men fem pirater blev ramt. Fire af piraterne afgik ved døden. En blev såret.





Efter ildkampen sank piratskibet. De otte pirater blevet taget ombord på Esbern Snare, hvor den ene sårede blev behandlet for sine skader.







Den tværministerielle arbejdsgruppe vil håndtere, hvad der skal ske med piraterne.





Statminister Mette Frederiksen (S) og Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen (V) besøger i disse dage Ghana. Det var planen, at de skulle besøge den danske fregat, men besøget er blevet aflyst, da det ikke kan lade sig gøre rent praktisk.





