Transportvirksomhed i Albertsund er efter otte år kørt i Skifteretten

Torsdag 25. november 2021 kl: 10:05

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Jesper Christensen Ifølge Statstidende drejer det sig om virksomheden S.A. Transport ApS, CVR-nr.: 34898227, der havde adresse på Rimbuen i Albertslund.Advokat Marianne Philip, der har adresse på Sundkrogsgade i København Ø, er udpeget til kurator.Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade i København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse fra 18. november.Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til anmelde deres krav til boets kurator opgjort pr. konkursdagen inden fire uger efter denne bekendtgørelse 18. november.Den senest offentliggjorte årsrapport fra S.A. Transport ApS, CVR-nr.: 34898227 viste et resultat efter skat på minus 248.000 kroner og en egenkaptal på minus 7.000 kroner.