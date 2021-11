Pushbeskeden "Leif" giver besked, når bussen er på vej

Onsdag 24. november 2021 kl: 13:14

Fakta om Midttrafik live:

Alle kan få Leif til at give besked, før bussen kommer. Man skal blot hente app’en Midttrafik live der, hvor man plejer at hente app'er.

Gratis at downloade og anvende

Viser placering og afgangstider for busser, lokaltog og Letbanen i Region Midtjylland

Bruges af ca. 80.000 hver måned

Viser om der er plads i bussen

Påmindelser i Midttrafik live dækker busser, lokaltog og Letbanen i Region Midtjylland

Af: Redaktionen Hvorfor spæne ned til busstoppestedet og konstatere, at bussen er fem minutter forsinket, når man kan blive hjemme i varmen? spørger Midttrafik.Hos trafikselskabet, der står for busser, lokaltog og letbane i Region Midtjylland, er svaret - "Brug Leif". Leif-løsningen er en live-besked/pushbesked i app'en Midttrafik live, der er Midttrafik's realtidsapp, som viser, hvor bus, tog og letbane befinder sig.Har man aktiveret pushbeskeden Leif, vil han give besked, hvis bus, tog eller letbane bliver forsinket. Det giver kunderne mulighed for at blive lidt længere under dynen, nå en kop kaffe eller finde alternative løsninger, hvis bus, tog eller letbane er meget forsinkede.Midttrafik har netop lanceret en film, der viser Leifs hverdag som pushbesked.Interesserede kan se filmen om Leif og læse mere om andre pushbeskeder