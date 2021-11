Færgerederier viser stor interesse for mere klimavenlige færger

Mandag 22. november 2021 kl: 16:00

Fakta om aftalerne:

Af: Redaktionen I de 24 ansøgninger fra kommunalt drevne indenrigsfærger og 8 fra kommercielt drevne er der samlet ansøgt for 853,2 millioner kroner.- De mange indenrigsfærger kan spille en vigtig rolle i den grønne omstilling, og derfor er jeg utrolig glad for den store interesse, der har været for puljen. Det betyder efter alt at dømme, at vi får hele puljen ud og gøre gavn for både klimaet, lokalsamfundet og de mange passagerer, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Der er søgt 568,7 millioner kroner til kommunalt drevne indenrigsfærger og 284,5 millioner til kommercielt drevne indenrigsfærger. Tilskuddet udgør 25 procent, og der er derfor udsigt til mere klimavenlige færger for over en milliard kroner.Ifølge Transportministeriet var det ikke givet, at interessen ville være så stor, og derfor besluttede forligskredsen at hæve tilskudsprocenten til 25 fra de oprindelige 15 procent.- Det afgørende er, at vi får kickstartet den grønne omstilling, og derfor var det vurdering, at vi ikke skulle risikere, at der ikke blev søgt ind på puljen. Især fordi en del af pengene så blot ville gå tilbage til EU, og jeg er overbevist om, at den ændrede tilskudsprocent har sikret, at der er kommet ansøgninger nok. Derfor vil jeg også takke forligskredsen for stor fleksibilitet, siger Benny Engelbrecht.Trafikstyrelsen går nu i gang med at gennemlæse og vurdere de indkomne ansøgninger, så der kan meldes en endelig fordeling ud inden nytår.Med de politiske aftaler af henholdsvis 19. april 2021 om grøn transportpulje II (S-Regeringen, R, SF, Enhedslisten og Alternativet) og 25. juni 2021 om grøn transportpulje I (S-Regeringen, V, Dansk Folkeparti, SF, R, Enhedslisten, K, LA og Alternativet) er der samlet afsat puljer på 285 millioner kroner til grøn omstilling af indenrigsfærger. Der skal udmøntes 235 millioner kroner i 2021 (kommunalt og kommercielt drevne) og 50 millioner kroner i 2022 (kommunalt drevne). Tilskudsprocenten er 25, uanset om der afskaffes nye færger eller foretages retrofit af eksisterende færger.





her: Interessere kan se en liste over ansøgningerne





Kommercielle færgeruter:





Rederi Færgerute Ny/ombygning(retrofit) Energibærer Hundested-Rørvig Færgefart A/S Hundested-Rørvig Retrofit Diesel ÆrøXpressen A/S Rudkøbing-Marstal Retrofit El Østre Færge A/S Orø-Hammer Bakke Ny færge El Molslinjen A/S Aarhus-Odden Retrofit Diesel Molslinjen A/S Rønne-Køge Retrofit El Molslinjen A/S Kalundborg-Ballen Ny færge El Molslinjen A/S Bøjden-Fynshav Ny færge El Molslinjen A/S Bøjden-Fynshav Ny færge El







Kommunalt drevne færgeruter:





Rederi Færgerute Ny/ombygning(retrofit) Energibærer Frederikssund Kommune Kulhuse-Sølager Ny færge El Randers Kommune Udbyhøj Kabelfærge Retrofit El Aalborg Kommune Hals-Egense Ny færge El Venø Færgefart Kleppen-Venø Retrofit El Thyborøn-Agger Færgefart Thyborøn-Agger Tange Retrofit Diesel/Batteri (El) Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Avernakø-Lyø Ny færge El Odder Kommune Tunø-Hov Ny færge El Norddjurs Kommune Grenaa-Anholt Retrofit Diesel Svendborg Kommune Svendborg- Hjortø Ny færge El Svendborg Kommune Svendborg- Skarø-Drejø Ny færge El Samsø Kommune Sælvig-Hov og Ballen-Kalundborg Ny færge og retrofit Biogas/Biodiesel/El Assens Kommune Assens-Bogø Ny færge El Lolland Kommune Kragenæs-Femø Ny færge El Kalundborg Kommune Havnsø-Nekselø og Havnsø-Sejerø To nye færger El Ærø Kommune Ærøskøbing-Svendborg To nye færger El Slagelse Kommune Stigsnæs-Agersø Retrofit El Slagelse Kommune Stigsnæs-Omø Ny færge El Læsø Kommune Læsø-Frederikshavn Ny færge Hybrid Horsens Kommune Snaptun-Endelave Ny færge El









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.