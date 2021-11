Udenlandsk lastbil blev ramt bagfra af beruset mand fra Slagelse

Mandag 22. november 2021 kl: 13:39

Af: Redaktionen Lastbilen blev ført af 37-årig mandlig lastbilchauffør fra Hviderusland, som var på vej nord på i retning mod København. Han blev ramt bagfra af en varebil ført af en 33-årig mand fra Slagelse. Politiet skønnede, at den 33-årige var påvirket af både spiritus og narkotika under kørslen. I forbindelse med en kortvarig anholdelse fik den 33-årige udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.Den 33-årige slap med diverse knubs som følge af påkørslen, mens lastbilchauffør var uskadt. Varebilen fik store skader som følge af uheldet, mens skadernes omfang på lastbil var mindre.I forbindelse med politiets tilstedeværelse på motorvejen blev to patruljevogne med udrykningssignalerne tændt anvendt som afspærring af uheldsstedet med lastbilen og varebilen.Det overså en 18-årig kvinde fra Tune, som kom kørende i en personbil ad motorvejen i nordlig retning frem mod det afspærrede uheldssted. Den kvindelige bilist påkørte de to politibiler, der var placeret i vognbanen længst til højre på motorvejen.Hverken den 18-årige eller en politibetjent i den ene politibil kom til skade ved påkørslen, som kun medførte ringe skade på de tre implicerede køretøjer.