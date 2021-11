11 kg-regel er lig med social løndumpning for varevognschauffør

VOGNMANDSORGANISATION:

Mandag 22. november 2021 kl: 12:47

Pakker på 11 kg eller derunder kan og bliver leveret af chauffører, der arbejder uden kontrol. Har de eksempelvis intet moms nummer, afregnes de blot uden moms

Kiosker og dagligvarerforretninger modtager aviser i løs vægt og ikke som tidligere bundtet med en snor omkring

Af: Redaktionen - En gang til for Blå Blok og Radikale Venstre - 11 kg-regel er lig med social løndumpning for varevognschauffø, lyder det fra FDL, der blandt andet fremfører:FDL betegner det som fake, når skrevne medier påstår, at 11 kg-reglen har noget med pizzabude og lignende at gøre.Frie Danske Lastbilvognmænd FDL har en klar holdning - godstransportmarkedet på gummihjul skal arbejde efter sammenlignelige regler og vilkår.Interesserede kan læse et referat fra Folketingets førstebehandling af Lovforslag L 62(Tidspunktet er angivet til 16:30 og frem, så man skal rulle et godt stykke ned på siden:Høringssvarene kan ses