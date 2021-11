Brintteknologien kan blive en meget interessant mulighed

LASTBILPRODUCENT OM INNOVATIONSPRIS FOR BRINT-FORBRÆNDINGSMOTOR:

Torsdag 18. november 2021 kl: 09:54

Af: Redaktionen - Denne særlige pris understreger vores filosofi om, at vi skal udforske hele pakken af teknologier på vejen mod udfasningen af brugen af fossile brændstoffer inden for transport og mobilitet i det næste årti, kommenterede Ron Borsboom, der er produktudviklingschef hos DAF.Ran Borsboom peger på, at brintteknologien kan blive en meget interessant mulighed for fremtiden ved siden af de batteri-elektriske løsninger, som DAF tilbyder i dag, og hybridlastbiler, som DAF har under udvikling.- At blive hædret med prisen "Truck Innovation Award 2022" viser også, at der stadig er en lovende fremtid for forbrændingsmotoren, som der er ved at blive udviklet nye generationer af CO2-neutralt brændstof til. Det er vigtigt at forstå, at et ophør med brugen af fossile brændstoffer på ingen måde automatisk bør føre til et forbud mod forbrændingsmotorer, især inden for tung transport over lange afstande, påpeger han.Ron Borsboom forklarer, at begrebet H2-ICE - en forbrændingsmotor, der bruge brint som energibærer - betyder, at man i mange områder kan bruge et eksisterende distributionsnet af tankstationer.- Og lad os heller ikke glemme, at vi i Europa allerede har stor viden om og erfaring med at udvikle denne teknolog, understreger han.