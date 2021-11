Prototype med brintmotor vinder Truck Innovation Award 2022

Torsdag 18. november 2021 kl: 09:44

Af: Redaktionen Kåringen af Truck Innovation Award er indstiftet for at anerkende de enorme teknologiske forandringer og energiskifte, som er i gang i lastbilindustrien i disse år.DAF XF Hydrogen vandt med 92 point afstemningen foran andre kandidater - eksempelvis Mercedes-Benz GenH2, der er en elektrisk langturslastbil med et brændselscelleanlæg.IToY-juryen fremhævede køreegenskaberne, den glidende acceleration og chaufførvenlige brugerflade i prototypen, som er baseret på DAFs New Generation af langturslastbiler.Juryen værdsatte samtidig DAFs innovative tilgang til alternative drivliver og drivmidler, som drager fordel af kvaliteterne i forbrændingsmotoren, mens der samtidig sikres CO2-fri kørsel. I dette perspektiv kan innovative løsninger med brint-forbrændingsmotor komme til at spille en vigtig rolle i fremtiden ved at udnytte etablere teknologier, og dermed blive et supplement til el-drevne køretøjer med batterier (BEV) eller brændselsceller (FCEV).- Skiftet til CO2-neutral transport kræver en bred vifte af levedygtige løsninger. Brintdrevne køretøjer med forbrændingsmotor kan spille en rolle i fremtidens mix af drivliner til regional- og fjerntransport, siger Gianenrico Griffini, der er formand for IToY-juryen.For at komme i betragtning til Truck Innovation Award-prisen skal der være tale om et køretøj på over 3,5 ton udstyret med en alternativ drivline eller brændstofsystem, eller andre former for innovative transportløsninger. Lastbilen skal kunne køre, men behøver ikke være i produktion.Danmark er repræsenteret i IToY-juryen ved Lastbil Magasinets redaktør, Rasmus Haargaard, som flere gange har haft lejlighed til at se nærmere på DAFs innovative brint-lastbil med forbrændingsmotor. Som en af ganske få journalister havde han i efteråret 2021 også lejlighed til selv at testkøre DAF XF Hydrogen på offentlig vej i Holland.- I jagten på fremtidens drivmidler er det vigtigt at holde alle døre åbne, og med en alternativ, men alligevel snusfornuftig tilgang er DAF nået langt med dette spændende bud på en brint-lastbil. Samtidig har DAF modet til at lade os andre kigge med undervejs i udviklingsprocessen og give debatten om fremtidens drivliner nye, interessante perspektiver. Det fortjener ros og anerkendelse, siger Rasmus Haargaard.