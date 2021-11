Hollandske lastbiler kan køre ind i 2022 som Truck of the Year

Torsdag 18. november 2021 kl: 09:30

Om International Truck of the Year:

Kåringen af International Truck of the Year (IToY) blev indstiftet i 1977 af den britiske journalist og redaktør på magasinet Truck, Pat Kennett. I dag udgøres jurymedlemmerne af 24 lastbiljournalister fra fagmedier over hele Europa

I de seneste år har IToY-gruppen udvidet med associerede medlemmer fra de voksende lastbilmarkeder i Kina, Indien, Sydafrika, Australien, Brasilien, Japan, Iran og New Zealand

IToY bistår desuden med lignende prisuddelinger i Kina og Sydamerika

IToY samarbejder om de årlige kåringer med Dekra, som varetager opgaven med som uafhængig part at indsamle jurymedlemmernes stemmer og verificere det endelige resultat af afstemningen

I afstemningen kan hvert jurymedlem uddele 12 point til de nominerede kandidater til prisen. Hvert medlem kan højst tildele én kandidat 7 point, og man behøver ikke gøre brug af alle 12 point

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Den nye hollandske generation af langturslastbiler vandt afstemningen med 150 point foran konkurrenter som Ivecos nyligt lancerede anlægsbil T-Way, samt Mercedes-Benz’ batterielektriske eActros (anden generation).Prisen som International Truck of the Year (IToY) uddeles hvert år af den internationale jury af samme navn. Jury'en bestående af 24 lastbiljournalister, som repræsenterer forskellige fagmedier i 24 europæiske lande - deriblandt Lastbil Magasinet i Danmark. Kriterierne for kåringen omfatter blandt andet teknologisk innovation, komfort, sikkerhed, køreegenskaber, brændstoføkonomi, klimaaftryk og TCO - totale ejertidsomkostninger.En af grundene til, at jury'en kårede DAF's nye tunge lastbilserie er, at DAF som første lastbilproducent har draget fordel af EU’s nye regler om længder på vogntog. Med udgangspunkt i de nye regler har DAF formået at skabe en lastbilserie, som markant forbedrer aerodynamikken, brændstofeffektivitet, aktiv og passiv sikkerhed, samt chaufførkomforten.IToY-jurymedlemmerne har i nylige testkørsler i både Spanien og det centrale Europa blandt andet fremhævet et forbedrer udsyn med en stor, buet frontrude, sideruder med lav underkant, et ekstra vindue i passagersiden, samt det nye digitale system til erstatning for traditionelle sidespejle, samt det nye fronthjørne-kamera.Drivlinen fik også roser med på vejen for sine yderligere forfinede Paccar MX-11- og MX-13-motorer, som kombineres med TraXon-automatgearkassen produceret af ZF, forudseende fartpilot og udvidet eco-roll-funktionalitet.- Med introduktionen af New Generation har DAF leveret en højteknologisk, tung lastbilserie, som sætter en ny standard i lastbilindustrien. Ydermere er den fremtidsorienteret, da den samtidig udgør en helt ny platform for nye lastbilgenerationer med alternative drivliner, siger juryens formand, Gianenrico Griffini.Det danske medlem af IToY-juryen, Lastbil Magasinets redaktør Rasmus Haargaard, har i efteråret 2021 haft lejlighed til at testkøre New Generation DAF i Spanien, Holland og Belgien.- Med sin yderst veltimede introduktion af en ny lastbilgeneration sprænger DAF rammerne for, hvilken kabinekomfort det er muligt at tilbyde chaufføren, uden at gå på kompromis med vogntogets effektivitet og lasteevne. DAF har derfor ikke kun skabt tre nye serier, men et helt nyt modelsegment. I en tid, hvor branchens udfordringer ikke kun handler om at udvikle de rette lastbiler, men også om at få nogen til at køre dem, sender DAFs nye lastbilgeneration et stærkt signal, siger Rasmus Haargaard.Truck of the Year-trofæ blev ved det store gallashow på den internationale transportmesse Solutrans i Lyon i Frankrig overrakt til Harry Wolters, der er præsident for DAF Trucks