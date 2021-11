Vognmand i Kronjylland trækker med tre-akslet med turbo-compound

Onsdag 17. november 2021 kl: 13:45

Af: Redaktionen Vognmanden fra Nørbæk, som ligger i den del af det østjyske område, som må betegnes som Kronjylland, afslutter med den nye trækker en Volvo-pause på 20 år.Baggrunden for at genoptage relationen til Volvo var, at Brian Damsgaard Jensen for to år siden testede en Volvo med turbo-compound motor og var så begejstret for både brændstoføkonomi og køreegenskaber, at valget faldt på den vestsvenske producent, da der skulle investeres i en ny trækker.Den nye Volvo FH500 6x2 med turbo-compound motor er leveret med Globetrotter-førerhus, parkeringskøler, læderkabine, Volvo Dynamisk Styring og drejbar bogie.Bilen, der er opbygget med hydraulik, alu-dørk og originale skørter, er solgt og leveret af Hans Pedersen fra Volvo Truck Center.