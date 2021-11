Dansk chauffør forsøgte at skjule overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne

Fredag 12. november 2021 kl: 15:02

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den 31-årige chauffør, der kørte en dansk lastbil, blev standset ved Vissenbjerg på Fyn af mandskab fra Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi søndag 15. marts.Politiet hurtigt ifølge specialanklager Pernille Moesborg fra Sydøstjyllands Politi fortæller, at politiet hurtigt fik mistanke om, at chaufføren misbrugte en anden førerkort for at skjule sine egne overtrædelser af køre- og hviletiderne. På politiets anmodning fremviste 31-årige det førerkort, der var blevet misbrugt.I Retten i Odense stod den 31-årige tiltalt for at have kørt på en andens førerkort 12 gange i perioden fra den 17. februar 2021 til den 15. marts 2021, og derved have forsøgt at skjule massive overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne.Da den 31- årige mand blev standset den 15. marts, fik han også udtaget en blodprøve og det viste sig, at han var påvirket af amfetamin. Derfor var han også tiltalt for at have ført lastbilen, selvom han var påvirket og for at være i besiddelse af en mindre mængde amfetamin, der blev fundet i lastbilen.Chaufføren erkendte overtrædelserne og modtog dommen.Ved samme retsmøde blev vognmanden idømt en bøde på 310.000 kr. Vognmanden erkendte overtrædelserne og modtog dommen.