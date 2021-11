Trepartsaftale giver virksomheder mulighed for at kræve coronapas

Fredag 12. november 2021 kl: 15:03

Af: Redaktionen Derudover er S-Regeringen, FH og DA enige om at anbefale Folketinget at genindføre den lov, som tidligere gav arbejdsgiverne mulighed for at pålægge ansatte at lade sig coronateste.Trepartsaftalen skal være med til at skabe mere tryghed på arbejdspladserne og sikre, at virksomhederne kan mindske risikoen for stor smittespredning blandt de ansatte og tab af omsætning.Muligheden for at kræve test af ansatte gælder kun i forhold til corona, og aftalen gælder så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.S-Regeringen vil bede Folketingets øvrige partier om mulighed for hastebehandling i Folketinget og om opbakning til, at aftalen kan omsættes til lovgivning.- Jeg er rigtig glad for, at vi på kort tid har lavet en aftale, som kan give større tryghed på arbejdspladserne og hjælpe med til, at Danmark forhåbentlig kommer gennem vinteren så godt som muligt, siger fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye og fortsætter:- Vi skal fortsat passe godt på hinanden, og jeg vil opfordre folk til at lade sig vaccinere. Jeg vil gerne takke FH og DA for et konstruktivt kort forløb og løfte ansvaret, som så mange gange før under pandemien.Interesserede kan se aftaleteksten