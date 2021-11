Politiet skal se nærmere på vandflyver-selskab

Fredag 12. november 2021 kl: 06:29

Af: Redaktionen Trafikstyrelsen modtog tirsdag 27. maj 2021 og søndag 5. september i år anonyme henvendelser om, at Nordic Seaplanes Invest bevidst skulle have undladt at efterleve sikkerhedsforanstaltninger fastsat i de sikkerhedsplaner for Københavns Vandflyveplads og Århus Vandflyveplads, som Trafikstyrelsen havde og godkendt. Nordic Seaplanes Invest skulle i den forbindelse have anført urigtige oplysninger i dokumentationsloggen.På baggrund af henvendelserne gennemførte Trafikstyrelsen et tilsynsforløb af virksomheden med henblik på at afdække de pågældende forhold.I forlængelse af det gennemførte tilsynsforløb har Trafikstyrelsen indledt en almindelig påbudssag mod Nordic Seaplanes Invest. Påbudssagen hindrer ikke i sig selv virksomhedens fortsatte drift.Trafikstyrelsen desuden anmodet politidirektøren hos Østjyllands Politi om at tiltale Nordic Seaplanes Invest for at have overtrådt Luftfartslovens paragraf 150 e, stk. 3, der fastlægger en oplysningspligt til at meddele tilsynsmyndigheden enhver nødvendig oplysning af betydning for udøvelsen af tilsynet.Trafikstyrelsen har ligeledes bedt anklagemyndigheden om at undersøge, om Nordic Seaplanes Invest har overtrådt Straffeloven ved at afgive urigtige oplysninger i den konkrete sag.