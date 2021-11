Vestsvensk lastbilproducen fører over østsvensk konkurrent

Torsdag 11. november 2021 kl: 13:30

Af: Jesper Christensen Ifølge Bilstatistik var 117 af de nyregistrerede lastbiler over 16 ton i oktober leveret af Volvo Trucks. Den vestsvenske lastbilproducent havde dermed en markedsandel i oktober på 36,11 procent. På andenpladsen kom Scania ind med 68, hvilket giver den østsvenske producent en markedsandel på 20,99 procent.









Scania bliver på trediepladsen fulgt af MAN, der ligesom Scania er en del af VW-koncernen.









MAN fik nyregistreret 64 lastbiler over 16 ton i oktober, hvilket svarer ti en markedsandel på 19,75 procent.









På fjerdepladsen kører Mercedes-Benz ind med 57 nyregistreringer, hvilket giver en markedsandel på 17,59 procent.









Iveco kommer med 10 nyregistrerede lastbiler og en markedsandel på 3,09 procent ind på en femteplads.









DAF tager sjettepladsen med 5 nyregistreringer og en markedsndel på 1,54 procent, mens Renault Trucks bliver nummer syv med 3 nyregistreringer og en markedsandel på 0,93 procent.









I tabellen nedenfor, der er baseret på tal fra Bilstatistik.dk fra De Danske Bilimportører, kan man se tallene for oktober i år sammenholdt med tallene for oktober sidste år.









Når man vurderer tallene er det værd at huske på, at de forskellige producenter i perioder har og har haft vanskeligheder med at skaffe komponenter fra deres underleverandører - eksempelvis computerchips til bilernes styresystemer.









Mærke Oktober 2021 Oktober 2021 Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 117 36,11 % 66 21,15 % Scania 68 20,99 % 109 34,94 % MAN 64 19,75 % 34 10,90 % Mercedes-Benz 57 17,59 % 63 20,19 % Iveco 10 3,09 % 6 1,92 % DAF 5 1,54 % 27 8,65 % Renault Trucks 3 0,93 % 5 1,60 % Dennis Eagle - - 2 0,64 % I alt 324

312







