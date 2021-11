Biodiesel skal nedbringe CO2-udslippet

Torsdag 11. november 2021 kl: 12:15

Strategi for klimabeskyttelse

Af: Redaktionen Hos Dachser Denmarkser man HVO-diesel som et oplagt valg til en test af mere miljøvenlige brændstoffer til virksomhedens distributionsbiler. Planen er som udgangspunkt, at 2 ud af de 40 distributionsbiler, der er tilknyttet filialen i Hvidovre, fremover skal køre på HVO-diesel. For dem, der sidder bag rattet, gør det ingen forskel i arbejdslivet - men det vil gøre en forskel for de tæt befolkede områder, som bilerne skal levere til.- Vores projekt med test af biodiesel til vores eksisterende short distance-flåde har længe været undervejs, og nu kan vi endelig snart give startskuddet, siger Peter Hut, der er General Manager for Dachser Denmarks vejtransportfilial i Hvidovre.- Afhængig af brændstoffet vil vi nu kunne levere op til 80 procent emissionsfrit til udvalgte områder i København, tiilføjer han.Ved at bruge HVO-diesel frem for traditionel diesel kan Dachser Denmark opnå en CO2-besparelse på op til 80 procent, idet den syntetiske fossilfrie diesel er produceret af madolie eller animalsk fedt. Denne form for miljøvenlig diesel er indtil videre et dyrere drivstof.- Vi har valgt at holde vores vognmænd omkostningsfrie i denne sammenhæng, fortæller Peter Hut.- Dermed medfører dette skifte hverken ændringer hos vores samarbejdspartnere eller deres chauffører.Planen er, at de to lastbiler med biodiesel i tanken skal levere til Frederiksberg, Vesterbro og Nørrebro. Ud fra erfaringerne vil logistikvirksomheden derefter tage stilling til, om flere af lastbilerne på de kortere distancer skal overgå til at køre på HVO-diesel. Sammen med en investering i to elektriske lastbiler, der skal dække distributionen til København K, Sydhavn, Christianshavn og Refshaleøen, er overgangen til HVO-diesel på kortere distancer en del af logistikleverandørens langsigtede strategi for klimabeskyttelse.- Det er ikke til at komme udenom, at der lige nu foregår en gradvis omstilling til grønnere leveringsmetoder i transportbranchen, siger Peter Hut og fortsætter:- For os er det vigtigt at bidrage til den udvikling og at turde stille spørgsmålstegn ved måden, hvorpå vi gør tingene i dag og optimere på en lang række parametre, blandt andet bæredygtighed. Klimabeskyttelse er et vigtigt emne i mange brancher – og det kan vi også mærke på vores kunder.Dachsers klimastrategi involverer et generelt skift til lav- og nul- emissionsteknologier for mere miljøvenlige transportmidler og -metoder, men den indebærer også en række andre tiltag. For eksempel har virksomheden længe arbejdet med modulvogntog i trafikken til Sverige for at optimere mængden af gods, der transporteres med samme bil. Et andet tiltag er skiftet til 100 procent grøn elektricitet, således at Dachser fra 1. januar 2022 udelukkende vil indkøbe elektricitet, der er produceret ved hjælp af vedvarende ressourcer.