Tømmerbil på 80 ton bliver elektrisk

Onsdag 10. november 2021 kl: 15:07

Af: Jesper Christensen Vogntoget, der får en totalvægt på 64 ton på almindelig vej og 80 ton på private veje, bliver endnu en bæredygtig transportløsning, der kommer på vejene i et samarbejde mellem Scania og en af lastbilproducentens kunder.Lastbiler, der skal køre transportere tømmer i Västerbotten mellem SCA's tømmerterminal i Gimonäs og SCA's papirværk i Obbola udenfor Umeå, vil efter planen komme i drift i 2022.For SCA, der er Europas største private skovejer og producent af opsavet træ, emballage og papirmasse, er elektrificieren af transportflowet en vigtig del i arbejdet med at mindske selskabets klimapåvirkning. SCA transporterer hvert år omkring 8,5 millioner kubikmeter træ fra skovene til træ- og papirindustrien. Tømmertransporterne beskæftiger 265 tømmerbiler hos 87 vognmandsforretninger.Den kommende el-lastbil på strækningen mellem Gimonäs og Obbola vil ifølge SCA's hållbarhetschef Hans Djurberg betyde en mindskning af CO2-udslippet fra transporterne på omkring 55 ton CO2 pr. år.Hos Scania peger man på, at hvad der tidligere blev vurderet som utænkeligt - eksempelvis elektriske tømmerbiler - i dag er blevet mulige, fordi udviklingen de seneste år er gået meget stærkt - både hvad angår køretøjer og batterier.