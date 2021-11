Vindmøller ved Brande bringer brint videre

Onsdag 10. november 2021 kl: 13:35

Af: Redaktionen Pilotprojektets anlæg er det første, der producerer brint ved hjælp af vindmøllestrøm i "island mode", hvilket vil sige, at vindenergien kommer fra en vindmølle på stedet, så brintproduktionen ikke er afhængig af energi fra det eksisterende el-net. Brint-anlægget kan dermed betragtes som en ø. Brinten fra anlægget i Brande bliver transporteret videre med tankvogn til de brint-anlæg, som Everfuel driver.- Det at kunne demonstrere hele værdikæden for lokalt produceret grøn brint er noget, vi har set meget frem til, siger Jacob Krogsgaard, der er administrerende direktør i Everfuel.Vindmøllen, der indgår i projektet i Brande, ligger tæt på Everfuels hovedsæde i Herning.- Det betyder, at den vind, der blæser her i dag, driver taxierne i København i morgen, siger Jacob Krogsgaard og fortsætter:- Siemens Gamesa har lang erfaring med vindkraft. Og at være partner med dem i distribution af grøn brint fra projektet er en dedikation til energi-omlægningen. Det er ikke længere nok af have fornybar energi. Vi skal være i stand til at koble produktionen af fornybar energi fra forbruget for at nå målet om nul-emissions mobilitet.Når produktionen af vedvarende energi kobles af forbruget, kan overskudsenergi fra eksempelvis vindmøller omformes ti brint og lagres til senere brug.Hos Siemens Gamesa peger Poul Skjærbæk, der er Chief Innovation Officer, Service, hos Siemens Gamesa på, at der ikke er nogen vej uden om grøn brint.Han kalder grønt brint for en "game changer" i spørgsmålet om at gøre energiforsyningen CO2-neutral og løse klimakrisen og betegner Siemens Gamesa brintproducerende vindmølle som et eksempel på, hvordan man kan hjælpe til med at skabe et marked for ren energi og accelerere skiftet til grøn energiforsyning.- Vi er meget stolte af at have nået endnu en milepæl i arbejdet med at gøre denne visione til virkelighed - at få vores første 100 procent grønne brint ud til forbrugerne, siger Poul Skjærbæk.Projektet "Brande Hydrogen" kobler en eksisterende vindmølle sammen med et elektrolyse-system og åbner for adskillige test og eksperimenter - og viser, at grøn brint kan produceres uden brug af energi fra det eksisterende el-net.