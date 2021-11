38-årig mand blev sigtet for vold mod buschauffør

Af: Redaktionen Da politiet kom frem til stedet, traf de buschaufføren, der havde et mærke efter slaget, men umiddelbart ikke var kommet alvorligt til skade.





Ifølge vidner i bussen havde passageren virket påvirket og meget aggressiv. Han råbte gentagne gange af chaufføren, der til sidst havde bedt ham stå af. Det havde gjort manden så vred, at han havde slået chaufføren i ansigtet, inden han gik ud af bussen.





Nogle vidner havde set gerningsmanden gå ind i en anden bus, og patruljen fik derfor kort tid efter fat i en 38-årig mand, som virkede opfarende og påvirket af stoffer. Han blev anholdt og sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste, og da han havde en mindre mængde hash på sig, blev han også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.



