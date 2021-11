Pålagt covidtest i fritiden tæller som arbejdstid

AFGØRELSE I ARBEJDSRETTEN:

Onsdag 10. november 2021 kl: 12:19

Arbejdsgiveren disponerede over medarbejdernes fritid



Offshore-medarbejdere pålagt test



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden for sagen var, at en gruppe raske og symptomfrie sygeplejersker på Sjællands Universitetshospital i Roskilde i sommeren 2020 fik et tjenstligt pålæg om at lade sig teste i fritiden for covid19, da der var konstateret smitte på deres afdeling.I beskeden fik sygeplejerskerne besked om, hvornår de skulle lade sig teste som led i smitteopsporing.Arbejdsretten finder, at Region Sjælland som arbejdsgiver har disponeret over medarbejdernes fritid på en måde, der gør, at den tid, sygeplejerskerne har brugt på test, skal anses som arbejdstid.Pålægget om test var en udmøntning af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men det ændrer ikke ved, at der var tale om et tjenstligt pålæg, fastslår Arbejdsretten.FH fører i øjeblikket en lignende faglig voldgiftssag om honorering for pålagte test i fritiden. Denne sag handler om offshore-medarbejdere, der blev pålagt at lade sig teste og gå i selvisolation indtil afrejse.Medarbejderne vil have tiden til test og isolation medregnet som arbejdstid, der honoreres efter overenskomsten. Arbejdsgiveren mener omvendt ikke, at medarbejderne skal honoreres for tid brugt på test og isolation.