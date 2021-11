Præsident rullede op til interview

Onsdag 10. november 2021 kl: 11:29

Af: Mikael Friis Volvo Trucks’ præsident Roger Alm gav interview i Taastrup.Hvad gør et transportmedie som transportnyhederne.dk, når det bliver inviteret til et lille eksklusivt pressearrangement, hvor kun en lille håndfuld journalister får mulighed for at stille spørgsmål til selveste præsidenten for en af Europas førende lastbilproducenter? Smider hvad man har i hænderne, møder op med en stribe interessante spørgsmål og håber på at få lige så interessante svar…Tirsdag i denne uge stillede Volvo Trucks’ præsident Roger Alm op til spørgetid hos Volvo Danmark i Taastrup. Ordet var frit begge veje, men med fokus på grøn omstilling af transportsektoren, og hvordan vi i Danmark er udfordret i forhold til tilskud ved køb af elektriske lastbiler, antallet af ladestandere og mangel på tankstationer med LNG.Roger Alm lagde ud med at fortælle om Volvo Trucks’ strategi for udvikling og salg af fremtidens Volvo-lastbiler. Strategien går ud på at kunne producere og levere 50 procent af den samlede lastbilproduktion som el-lastbiler i 2030, have et komplet produktprogram af lastbiler med emissionsfri drivliner i 2040 og have en 100 procent emissionsfri ”rolling fleet” - det vil sige samtlige Volvo-lastbiler i daglig drift i 2050.Elektrificering vil spille en dominerende rolle i den grønne omstilling af Volvo's lastbiler, men også elektrificerede lastbiler med brændselscelle-/brintteknologi, rene brintlastbiler med forbrændingsmotorer samt lastbiler med traditionelle forbrændingsmotorer til kørsel på 100 procent bæredygtige biobrændstoffer som HVO, biodiesel, biogas med mere vil indgå i produktprogrammet de kommende mange år.Vi får se …Direkte adspurgt, hvordan det går med samarbejdet med Daimler-koncernen med blandt andet Mercedes-Benz omkring udvikling af brændselscelleteknologi, svarede Roger Alm, at ”det går efter planen” uden dog at sætte årstal på markedsintroduktionen af de første brændselscelle-lastbiler.Et opklarende spørgsmål til Daimler-koncernens udmelding om, at de første leveringer af Mercedes-Benz lastbiler med brændselsceller formentlig vil ske omkring 2027, blev mødt af et afvæbnende smil og et ”vi får se …”.Den formulering brugte Roger Alm flere gange, og han var i det hele taget lidt fedtet med præcise svar på præcise spørgsmål omkring årstal for lancering af forskellige nye teknologier i nye Volvo-køretøjer.Heller ikke spørgsmål om Volvo's prioritering af investeringer i produktudvikling af de forskellige teknologier som LBG (flydende biogas), brint, brændselsceller, yderligere optimering af traditionel dieselteknologi til kørsel på bæredygtige brændstoffer mm. blev besvaret særligt præcist.Dog var han ret klar i mælet omkring levering af de elektrificerede Volvo-lastbiler i det tunge segment - Volvo FH, FM og FMX Electric. Salget er gået i gang, og leveringerne starter i efteråret 2022 - også i Danmark. Det var dog et forventeligt svar, for det flugtede med, hvad Volvo tidligere har meldt ud.









Lastbilproducent er klar til at sætte strøm til en stor del af godstransporten



Vi har sågar prøvekørt både Volvo FH og FM Electric på Volvos egen testbane i Göteborg i juni 2021, som vi skrev om i følgende artikel:

El-lastbilerne er på vej - hurtigere end du tror!



Roger Alm understregede budskabet ved at gentage nyheden fra en pressemeddelelse fra starten af oktober om en fast ordre på 100 elektrificerede, tunge Volvo’er, som det danske transportkoncern DFDS’ har afgivet til levering - i Sverige - i slutningen af 2022 og ind i 2023. Og så tilføjede han, at Volvo allerede sidder på 40 procent markedsandel af de elektriske lastbiler, som er leveret på det europæiske marked fra 2017 og frem til nu.





I gamle dage er død

På spørgsmål omkring udvikling og produktion af hovedkomponenterne i fremtidens elektrificerede lastbiler - batterier, elmotorer, elektroniske styresystemer med mere - var Roger Alm forholdsvis klar i mælet.





”I gamle dage” var det god latin hos de førende lastbilproducenter, at de selv udviklede og producerede hovedkomponenter som motorer, gearkasser, bagaksler og førerhuse under eget tag. Dermed kunne de optimere og integrere de forskellige komponenter i forhold til hinanden og samtidig holde en stor del af produktionen og dermed værditilvæksten i eget hus.





- ”Partnerships are key”, sagde han og understregede, at det gode latin fra ”gamle dage” er dødt.





Fremover handler det for Volvo om at finde dygtige samarbejdspartnere både til udvikling og som underleverandører af de nye løsninger og teknologier.





- Vi står over for en grøn omstilling af både lastbil- og energiteknologi i løbet af forholdsvis få år i forhold til en forbrændingsmotor-teknologi, som det nærmest har taget 100 år at forfine. Hos Volvo vil det i fremtiden ikke i lige så høj grad handle om udvikling og levering af mere eller mindre standardiserede køretøjer men om levering af færdige transportløsninger, der er skræddersyet til den enkelte kundes driftsforhold, påpegede han og fortsatte:





- Køretøjets specifikationer og teknologi, kørselsplanlægning, ladefaciliteter, vedligeholdelse, ejerskab, gensalgsværdi, finansiering - kort sagt TCO (Total Cost of Ownership) - bliver afgørende for konkurrencedygtigheden.





Samarbejde med konkurrenter omkring ladeinfrastruktur

Som eksempel på, at lastbilproducenter fremover får meget andet end udvikling, produktion og salg af køretøjerne at gøre, fremhævede Roger Alm den hensigtserklæring, som Volvo Trucks (Volvo og Renault), Traton Group (MAN og Scania) samt Daimler (Mercedes-Benz) har underskrevet om opstilling og finansiering af mindst 1.700 ladestationer langs de europæiske transportkorridorer og -knudepunkter til elektrificerede lastbiler og busser. Det skal ske fra 2022 og fem år frem, hvor den samlede investering forventes at løbe op i 500 millioner euro, hvilket svarer til omkring 3,75 milliarder kroner.





I det hele taget vil fremtidens lastbilmarked - og dermed Volvo Trucks’ fokus - blive styret af en ”hellig treenighed” bestående af transportkøbernes ønsker, transportindustriens omstillingsparathed samt lastbilproducenternes evne til at udvikle og levere.





Faktisk fremhævede Roger Alm en fjerde faktor, som kan forstærke udviklingen af mere bæredygtige lastbiler: chaufførerne.





- Vi hører entydigt, at de chauffører, der kører vores elektriske lastbiler til daglig, opfatter dem som markant mere komfortable end tilsvarende diesellastbiler. Det vil få stor betydning i den nuværende og formentlige også fremtidige situation med chaufførmangel, fremhævede Roger Alm og fortsatte:





- Lydniveauet i førerhuset er markant lavere og de forbedrede køreegenskaber i en el-lastbil gør, at chaufførerne føler sig mindre trætte og stressede til fyraften. Det vil speede udviklingen fra fossile til elektrificerede lastbiler op, for hvis transportvirksomhederne ikke lytter, vil de få endnu sværere ved at tiltrække og fastholde chaufførerne.







Hvilket transportnyhederne.dk da også tidligere skrevet om her:Roger Alm understregede budskabet ved at gentage nyheden fra en pressemeddelelse fra starten af oktober om en fast ordre på 100 elektrificerede, tunge Volvo’er, som det danske transportkoncern DFDS’ har afgivet til levering - i Sverige - i slutningen af 2022 og ind i 2023. Og så tilføjede han, at Volvo allerede sidder på 40 procent markedsandel af de elektriske lastbiler, som er leveret på det europæiske marked fra 2017 og frem til nu.På spørgsmål omkring udvikling og produktion af hovedkomponenterne i fremtidens elektrificerede lastbiler - batterier, elmotorer, elektroniske styresystemer med mere - var Roger Alm forholdsvis klar i mælet.”I gamle dage” var det god latin hos de førende lastbilproducenter, at de selv udviklede og producerede hovedkomponenter som motorer, gearkasser, bagaksler og førerhuse under eget tag. Dermed kunne de optimere og integrere de forskellige komponenter i forhold til hinanden og samtidig holde en stor del af produktionen og dermed værditilvæksten i eget hus.- ”Partnerships are key”, sagde han og understregede, at det gode latin fra ”gamle dage” er dødt.Fremover handler det for Volvo om at finde dygtige samarbejdspartnere både til udvikling og som underleverandører af de nye løsninger og teknologier.- Vi står over for en grøn omstilling af både lastbil- og energiteknologi i løbet af forholdsvis få år i forhold til en forbrændingsmotor-teknologi, som det nærmest har taget 100 år at forfine. Hos Volvo vil det i fremtiden ikke i lige så høj grad handle om udvikling og levering af mere eller mindre standardiserede køretøjer men om levering af færdige transportløsninger, der er skræddersyet til den enkelte kundes driftsforhold, påpegede han og fortsatte:- Køretøjets specifikationer og teknologi, kørselsplanlægning, ladefaciliteter, vedligeholdelse, ejerskab, gensalgsværdi, finansiering - kort sagt TCO (Total Cost of Ownership) - bliver afgørende for konkurrencedygtigheden.Som eksempel på, at lastbilproducenter fremover får meget andet end udvikling, produktion og salg af køretøjerne at gøre, fremhævede Roger Alm den hensigtserklæring, som Volvo Trucks (Volvo og Renault), Traton Group (MAN og Scania) samt Daimler (Mercedes-Benz) har underskrevet om opstilling og finansiering af mindst 1.700 ladestationer langs de europæiske transportkorridorer og -knudepunkter til elektrificerede lastbiler og busser. Det skal ske fra 2022 og fem år frem, hvor den samlede investering forventes at løbe op i 500 millioner euro, hvilket svarer til omkring 3,75 milliarder kroner.I det hele taget vil fremtidens lastbilmarked - og dermed Volvo Trucks’ fokus - blive styret af en ”hellig treenighed” bestående af transportkøbernes ønsker, transportindustriens omstillingsparathed samt lastbilproducenternes evne til at udvikle og levere.Faktisk fremhævede Roger Alm en fjerde faktor, som kan forstærke udviklingen af mere bæredygtige lastbiler: chaufførerne.- Vi hører entydigt, at de chauffører, der kører vores elektriske lastbiler til daglig, opfatter dem som markant mere komfortable end tilsvarende diesellastbiler. Det vil få stor betydning i den nuværende og formentlige også fremtidige situation med chaufførmangel, fremhævede Roger Alm og fortsatte:- Lydniveauet i førerhuset er markant lavere og de forbedrede køreegenskaber i en el-lastbil gør, at chaufførerne føler sig mindre trætte og stressede til fyraften. Det vil speede udviklingen fra fossile til elektrificerede lastbiler op, for hvis transportvirksomhederne ikke lytter, vil de få endnu sværere ved at tiltrække og fastholde chaufførerne.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.