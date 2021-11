Fynske busser og flextur kører vælgere gratis til valgstederne

Onsdag 10. november 2021 kl: 09:49

Af: Redaktionen Det betyder, at man gratis kan køre med alle regional-, by-og lokalbusser, når man skal ind og afgive sin stemme, og den gratis kørsel gælder begge veje på valgdagen. Når man stiger på bussen, viser man blot sit valgkort til chaufføren, og man får så udleveret en valgbillet, som gælder retur i bussen.

Flexturen er også gratis

Man kan også benytte sig af en gratis flextur, hvis ens kommune tilbyder flexture. Flexturen skal bestilles på FynBus' flextur's telefonnummer, og man skal huske at gøre opmærksom på, at man skal køres til et valgsted.





Beslutningen om gratis buskørsel i forbindelse med et landsdækkende valg blev vedtaget af FynBus' bestyrelse i forbindelse med Folketingsvalget i 2011, og beslutningen gælder Folketingsvalg, valg til EU-Parlamentet og kommunal- og regionsrådsvalg.









© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.