Hollandsk lastbilproducent har sat gang i serieproduktionen af sin nye generation

Fredag 5. november 2021 kl: 12:26

Ny standard inden for chaufførkomfort

Af: Redaktionen DAF er den første lastbilproducent, der introducerer en ny generation af lastbiler, der er udviklet i overensstemmelse med de nye europæiske regler for vægt og dimensioner for lastbiler.- Det betyder, at vores nye lastbiler til langturstransport - de nye XF, XG og XG+ - sætter ny benchmark for effektivitet, sikkerhed og chaufførkomfort, sagde Harry Wolters.Øget effektivitet, sikkerhed og chaufførkomfort var hovedårsagerne til, at EU-Kommissionen var parat til at give lastbilindustrien bogstaveligt talt mere plads til at udvikle nye, optimale kabiner.- Ved at forlænge fronten med 16 centimeter og have maksimal opmærksomhed på aerodynamikken, har vi været i stand til at opnå brændstofbesparelser på 10 procent og en tilsvarende reduktion i CO2 emissioner, påpegede han.Eindhovens borgmester, John Jorritsma, var tydeligt stolt over byens lastbilpræstationer.- Det hele foregår i Eindhoven. En by med teknologi, design og viden. At DAF i dag starter sin serieproduktion af en ny generation af revolutionerende lastbiler - alle højteknologiske produkter - er netop et bevis på det, fremhævede han.Den første lastbil i den nye generations serie blev leveret til André Verbeek, administrerende direktør/ejer af det hollandske firma Verbeek Agra Vision, som er specialiseret i national og international transport af fjerkræ og æg med en flåde på 30 køretøjer, hvoraf 25 er DAF. Milepælen XG+ vil komme i drift hos datterselskabet Hennentransport Hooijer.- Ud over uovertruffen pålidelighed og lave omkostninger pr. kilometer er det enestående niveau for chaufførkomfort også en vigtig grund til vores beslutning om at vælge DAF, sagde André Verbeek og fortsatte:- Og med den nye topmodel XG+ har DAF igen sat en ny standard. En meget vigtig faktor i disse tider med chaufførmangel.



DAF medarbejdere fejrer starten på serieproduktionen af ​​New Generation DAF lastbiler sammen med blandt andre Harry Wolters (præsident for DAF), André Verbeek, direktør/ejer af Verbeek Agra Vision og ejer af den nye lastbil, Niels Verbeek og John Jorritsma (borgmester i Eindhoven).





