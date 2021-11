Baneprojekter slutter sidst på året

Torsdag 4. november 2021 kl: 15:26

Af: Redaktionen Banedanmark er i disse år i gang med at bygge en helt ny jernbane mellem Ringsted og Femernbælt. Den cirka 120 kilometer lange strækning bliver en del af en helt ny transportkorridor mellem Danmark og Europa, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029. Den nye jernbane giver mulighed for flere og hurtigere tog og giver samtidig pendlere og passagerer på Sydsjælland og Lolland-Falster nye el-tog.







I de seneste måneder er der blevet arbejdet intensivt på Sydbanen.





- I løbet af sommeren har vi gennemført de sidste længerevarende sporarbejder på første fase af den nye bane mellem Ringsted og Nykøbing Falster. Banedanmark har blandt andet udbygget banen med et nyt dobbeltspor på Falster, installeret helt nyt signalsystem mellem Mogenstrup og Nykøbing Falster og bygget en ny Nørre Alslev Station. Arbejderne er gået efter planen, og vi forventer derfor fortsat, at den nye Sydbane er klar til passagererne i midten af december som planlagt, siger projektdirektør Klaus S. Jørgensen.





Nyt signalsystem og dobbeltspor skal testes og tages i brug

I de kommende måneder skal Banedanmark teste og tage forbedringerne på den nye Sydbane i brug.





- I slutningen af året tages et nyt dobbeltspor mellem Orehoved på Nordfalster og Nykøbing Falster i brug sammen med det nye digitale signalsystem, hvilket vil give større kapacitet og hurtigere tog på strækningen til gavn for togpassagererne, siger Klaus S. Jørgensen.





Før togene på Sydbanen kan begynde at køre med det nye signalsystem er det nødvendigt at gennemføre en række afsluttende test. Det vil påvirke togtrafikken fra midten af november:

Fra 13. november til og med 5. december 2021 kører der ikke tog mellem Næstved og Nykøbing Falster St.

Fra 6. december til og med 11. december 2021 kører der igen tog på Sydbanen, men passagerer skal skifte tog på Næstved St.

Fra køreplansskiftet 12. december 2021 kører der igen tog mellem København og Nykøbing Falster St.

DSB indsætter togbusser i den periode, hvor der ikke kan køre tog. Togpassagerer kan desuden planlægge rejsen på Rejseplanen.





Arbejdet fortsætter på Rødbybanen

Mellem Nykøbing Falster og Rødby Færge kører der togbusser til og med 11. december 2021 på grund af arbejdet mellem Nykøbing Falster og Nagelsti på det østlige Falster.





Som en del af den politiske aftale om 'Infrastrukturplan 2035' blev det besluttet at fremrykke starttidspunktet for anden fase af Ringsted-Femern Banen mellem Nykøbing Falster og Holeby på det sydlige Lolland til 2022. Arbejdet på strækningen går derfor i gang til vinter i forlængelse af afslutningen af sporarbejdet mellem Ringsted og Nykøbing F i december i år.





Over de kommende år skal Banedanmark opgradere banen mellem Nykøbing Falster og Holeby på Lolland, hvor der skal anlægges et nyt dobbeltspor, elektrificeres og udrulles nyt digitalt signalsystem. Derudover skal der bygges en ny station ved Holeby.





Anlægsarbejdet indebærer, at togtrafikken på strækningen først bliver genoptaget, når anlægsarbejdet er afsluttet frem mod åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Femern Bælt-forbindelsen forventes aktuelt at åbne midt i 2029.



