Mesterskab for unge på erhvervsuddannelser finder sted i Fredericia i 2023

Torsdag 4. november 2021 kl: 15:15

Af: Redaktionen - Vi er glade for at Fredericia er klar til at lægge by til DM igen, og vi glæder og meget til samarbejdet. Vi i Skills har den klare ambition at vise flere unge, de muligheder, der er i en erhvervsuddannelse – og den ambition deler vi i den grad med Fredericia Kommune og Trekantsområdet, der arbejder meget seriøst med at tiltrække flere til en faglært karriere, siger Søren Heisel, der er formand for SkillsDenmark.





Sidst DM i Skills var i Fredericia, samlede mesterskaberne over 60.000 besøgende og hundredvis af unge til konkurrencer inden for en række erhvervsfaglige uddannelser, som traditionelle håndværksfag, SOSU-uddannelsen, industrien og merkantile uddannelser.







SkillsDenmark, der arrangerer DM i Skills, arbejder for mere fokus til erhvervsuddannelserne. SkillsDenmark er en non-profit organisation bakket op af Undervisningsministeriet, arbejdsmarkeds partner, faglige udvalg, erhvervsskoler, fonde og virksomheder.



