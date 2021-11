Bæredygtigt brændstof skal udvikles på Falster

Torsdag 4. november 2021 kl: 13:58

Af: Redaktionen

TK Energy har fra 1. november overtaget en grund, og er nu i gang med at etablere sin virksomhed som producerer maskiner til produktion af brændstof ud fra vedvarende energi. Bag virksomheden står Thomas Koch.





- Jeg fik ideen til teknologien på en strand på Zanzibar, hvor jeg og min familie var på ferie. Her lovede jeg mine børn, nevøer og niecer, at jeg ville sørge for, at de en dag vil kunne komme ud at flyve uden at belaste miljøet. Det har jeg arbejdet med i en årrække, og nu er tiden kommet til at bevise, at det faktisk kan lade sig gøre i praksis. Derfor har jeg valgt at købe en 30.000 kvadratmeter stor grund her på Nordfalster, så jeg kan få sat gang i mine planer, siger Thomas Koch, der netop har solgt en del af sin teknologi til energiselskabet Shell.





Erhvervsområdet ved afkørsel 43 dækker et område på 60 hektar, hvoraf de 42 hektar er til salg. Indtil videre er virksomhederne Burger King, BMS, Go´on og Falck etableret i businessparken.





Med TK Energy får området endnu en virksomhed, som vil opføre en udviklingsafdeling inden for Power-to-X med et maskinværksted på 4.000 kvadratmeter.





- Jeg er meget glad for at byde endnu en virksomhed velkommen her i Guldborgsund. Vi oplever generelt en stigende interesse for vores grunde her ved afkørsel 43, og jeg ser det klart som en synlig effekt af det store Femern Belt byggeri, hvor adgangen til Europa nu kommer endnu tættere på. Området er jo placeret lige i smørhullet mellem Hamborg, Berlin og København, som kan nås inden for få timer, siger borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten).













- Vi arbejder for at blive en mere bæredygtig kommune, og har eksempelvis investeret i Bioøkonomisk Vækstcenter, der har som ambition at være centrum for grøn industri, så brændstof der er produceret på vedvarende energi lyder da rigtig spændende. Og så vil det da også glæde mig hvis virksomheden skaber nye arbejdspladser her i vores kommune, siger borgmesteren.





I løbet af de næste par måneder starter TK Energy´s byggeri af maskinværkstedet.









Thomas Koch, administrerende direktør i TK Energy og Borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder ved den 30.000 kvadratmeter grund, hvor der skal udvikles bæredygtigt brændstof. (Foto: Guldborgsund Kommune)



Virksomheden TK Energy er i gang med at udvikle og demonstrere et Power-to-X-anlæg, som kan producere 10 liter brændstof i timen baseret på at udvinde CO2 fra atmosfæren og 100 procent vedvarende energi. Anlægget skal ligge på den nye grund i Nørre Alslev. Målet er, at anlægget kan danne basis for storskalaanlæg i udlandet, der vil kunne producere op til 300 ton brændstof i timen til en literpris på omtrent 8 kroner. Brændstoffet vil blandt andet kunne bruges til flytrafik, så rejser kan foregå mere miljørigtigt.

