Lastvognstog på 32 meter og en totalvægt på 64 ton skal være elektrisk

Torsdag 4. november 2021 kl: 12:55

Af: Redaktionen Jula Logistics har siden 2015 benyttet et ekstra langt vogntog til at køre gods fra tørhavnen i Falköping til et lager i Skara. Det har effektiviseret transporterne af gods, som kommer til Göteborg med skib og derfra med tog.Afstanden mellem tørhavnen i Falköping - et intermodalt hub - og lageret i Skara passer sammen med det daglige kørselsmønster til det batteri-elektriske vogntog, så det ikke løber tør for strøm undervejs mellem terminal og lager.