SVENSK-DANSK POSTKONCERN KONSTATERER:

Fredag 29. oktober 2021 kl: 10:17

Punkter fra tredie kvartal 2021:

Punkter fra de første ni måneder i 2021:

Nettoomsætningen udgjorde 29.850 millioner (27.751 millioner) svenske kroner - plus 10% i fast valuta for sammenlignelige enheder

Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 1.719 millioner (1.578 millioner) svenske kroner

Periodens resultat udgjorde 1.326 millioner (1.105 millioner) svenske kroner

Resultat pr. aktie udgjorde 0,66 (0,55) svenske kroner

Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde 2.487 millioner (3.274 millioner) svenske kroner

I tredie kvartal steg den sammenlignelige omsætning i alle segmenter og for den samlede koncern med 5 procent. Samtidig faldt driftsresultatet til 323 millioner (747 millioner) svenske kroner, og det justerede driftsresultat udgjorde 284 millioner (520 millioner) svenske kroner.- Vi ser nu effekterne af, at pandemien begynder at slippe sit tag i samfundet. Det kommer til udtryk i aftagende vækst i pakkeforretningen, efterhånden som restriktionerne bliver ophævet, og lavere brevmængder på grund af mindre behov for udsendelse af samfundsmæssig information, siger Annemarie Gardshol, der er koncernchef i PostNord.Hun peger også på, at kvartalets resultat også er påvirket af et højere omkostningsniveau i den svenske virksomhed. Det skyldes til dels, at tilpasningen af produktionsomkostningerne for pakker ikke kunne gennemføres i takt med, at væksten aftog.- Samtidig har vi øget tempoet i udviklingen af vores it-infrastruktur og vores tjenestetilbud. Resultatet er desuden påvirket af startomkostninger i forbindelse med den store omlægning af vores produktion i Oslo, der skal skabe plads til større pakkemængder, siger hun og peger på, at PostNord forventer, at den dæmpede vækst på pakkemarkedet fortsætter med deraf følgende øget prispres.- Derfor intensiverer vi nu vores arbejde med at tilpasse omkostningerne ud fra disse forudsætninger.Interesserede kan se en præsentation af kvartalsrapportenInteresserede kan hente den fulde kvartalsrapport (svensk)