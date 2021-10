Vi har planer om opsætning af ny produktion inden udgangen af næste uge

KRANPRODUCENT EFTER BRAND:

Fredag 29. oktober 2021 kl: 09:46

Om HMF:

HMF, der blev grundlagt i 1945 i Højbjerg syd for Aarhus, er en af verdens førende producenter af lastbilkraner

HMF udvikler og producerer kranmodeller med en løftekapacitet fra 3-95 tonmeter

Kranerne benyttes af en lang række brancher, heriblandt byggeri og anlæg, transport og logistik samt infrastruktur

HMF har hovedkvarter i Danmark og er repræsenteret over det meste af verden gennem datterselskaber, salgs- og servicepartnere

Af: Redaktionen Det var udelukkende i produktionsbygningen, det brændte. De andre bygninger i Galten, hvor HMF har et serviceværksted, opbygningsværksted og kontorbygninger blev ikke berørt af brande. Derfor kunne medarbejderne her genoptage deres arbejde onsdag.HMF arbejder på at reetablere produktionen af delelementer andre steder og i samarbejde med underleverandører.- Jeg vil gerne understrege, hvor stolt jeg er af de medarbejdere, som var til stede. Alle fulgte vores sikkerhedsprocedurer og blev reddet ud i sikkerhed, hvilket også betyder, at ingen mennesker kom til skade under branden, siger HMF's administrerende direktør Jens Seehusen, der roser alle, som var til stede og involveret i Galten.- Hertil også en stor tak til brandvæsnets, beredskabsstyrelsens og politiets massive indsats, samt til hele lokalsamfundet for jeres forståelse, tilføjer Jens Seehusen, der selv var til stede under branden.Plan om opsætning af ny produktion inden udgangen af næste ugeHMF er i gang med at udrede, hvilke områder af produktionen, der kan flyttes til andre af HMF's afdelinger - blandt andet til hovedsædet på Oddervej 200 i Højbjerg, hvor koncernen har størstedelen af sin kranproduktion.HMF har et mål om at have et nyt setup klar inden udgangen af næste uge.- Branden har selvfølgelig givet os nogle udfordringer, men heldigvis har vi et stærkt netværk af partnere og underleverandører. Hertil har vi mulighed for at flytte noget af produktionen fra Galten over til vores andre produktionshaller, så derfor er jeg optimistisk i forhold til produktion og levering af de delkomponenter, som vi producerede i den nu nedbrændte bygning, siger Jens Seehusen.HMF oplyser videre, at alle involverede medarbejdere får tilbudt krisehjælp.