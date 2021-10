7,7 millioner kroner var kolde kontanter - i bogstaveligste forstand

Onsdag 27. oktober 2021 kl: 16:03

Af: Redaktionen Ifølge toldpapirerne var der tale om en almindelig sending frysegods, men ved nærmere kontrol viste frostpakkerne sig at gemme på de nævnte 7,7 millioner kroner i kontanter.- Det er et imponerende stykke kontrolarbejde, tolderne har lavet. De mange millioner kroner lå godt skjult i frostpakkerne. I det yderste lag af pakkerne var der intet at finde, men efter en grundigere gennemgang med scanning og pengehunde, fandt tolderne de mange kontanter, hvorefter politiet blev underrettet, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund.Toldstyrelsen har skarpt fokus på pengebevægelser over grænserne. Når Toldstyrelsen tilbageholder kontanter eller andre likvide midler, er det altid på en konkret mistanke. I sager med store pengebeløb, som den rejsende ikke ønsker, at myndighederne skal kende til, vækker det en mistanke om kriminel aktivitet. Toldernes årvågenhed er på den måde en vigtig stopklods i de kriminelle pengestrømme.













