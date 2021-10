Lastbil rullede af færge og ned i Limfjorden

Tirsdag 26. oktober 2021 kl: 09:29

Af: Jesper Christensen Nordjyllands Beredskab oplyser til Ekstra Bladet, at der ingen mennesker er kommet til skade ved uheldet, der sandsynligvis skete, fordi lastbilchaufføren ikke havde fået trukket håndbremsen.Nordjyske skriver, at færgens rampe blev beskadiget ved uheldet, og at den derfor nok skal på værft for at blive repareret.På Nordjyske.dk kan interesserede se billeder fra havnen i Hvalpsund, hvor man kan se lastvognstoget "holde parkeret" på havbunden. Det vil kræve en stor kran at få lastvognstoget på land igen.På Facebook skriver færgeselskabet tirsdag morgen følgende:"Vi må desværre indstille sejladsen i dag - der har været et uheld med en lastbil.Vi forventer ikke at komme til at sejle mere i dag".Hvornår færgen »Mary« er klar igen - eller om færgefarten kan låne en anden færge - er endnu uvist.