Vejle Kommune blev prist med tittel som årets transportkommune

Mandag 25. oktober 2021 kl: 11:45

Om undersøgelsen bag kåringen af Årets Transportkommune:

ITD’s kåring af Årets Transportkommune bygger på en undersøgelse fra analyse- og rådgivningsvirksomheden IRIS Group, der trækker på statistiske data fra både offentlige myndigheder og institutioner samt en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til kommunerne

Undersøgelsen er baseret på data indsamlet fra juli til september 2021 og består af en kombination af registerdata fra Danmarks Statistik og Vejdirektoratet samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de tekniske forvaltninger i kommunerne. Der er indsamlet statistisk data fra 94 af landets kommuner (fire ø-kommuner er undtaget), og 62 kommuner har besvaret spørgeskemaundersøgelsen helt eller delvist

Undersøgelsen vurderer blandt andet investeringer i det lokale vejnet, lokale faciliteter til for eksempel lastbilparkering, grønne tiltag på transportområdet, politiske initiativer, regulering af vejgodstransporten samt udlicitering og udbud af transportopgaver

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Transportminister Benny Engelbrecht (S) (tv), ITD's administrerende direktør Carina Christensen (m) og Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (th) da Vejle fik prisen Årets Transportkommune.- Brexit og en engelsk transportbranche, der er lammet af chaufførmangel, har vist os alle sammen, hvor vigtig vejgodstransportbranchen er for hele samfundets virke og velstand. Det gælder om at sikre både forsyningskæder og arbejdskraft, for lastbiler er med til at holde samfundet kørende både i Danmark og i udlandet, siger ITD’s administrerende direktør Carina Christensen, der fortsætter:- Det er en klar styrke for væksten og virksomhederne i Vejle kommune, at der er en god opbakning til transportbranchen. Jeg hæfter mig blandt andet ved, at Vejle Kommune arbejder sammen med branchen på mange forskellige planer og løbende afholder dialogmøder, så branchen kan bidrage med viden og erfaringer, inden de politiske løsninger lægges fast.Samlet set viser målingen, at Vejle Kommune klarer sig godt på de fire overordnede indsatsområder, hvor kommunerne har væsentlig indflydelse på transportbranchens vilkår. Det omfatter blandt andet kommunernes opbakning til transportbranchens grønne omstilling, hvor Vejle Kommune høster ros for sin brug af klimavenlig asfalt, der bidrager til at reducere lastbilernes brændstofforbrug og dermed CO2-udledning. Desuden støtter kommunen op om at få dele af vejnettet godkendt til modulvogntog, hvilket er med til at nedsætte antallet af transporter og dermed også CO2-udledningen derfra. Derudover tilbyder Vejle Kommune gode parkerings- og rastepladser med mulighed for lange hvil til chaufførerne og adgang til toiletfaciliteter, ligesom Vejle Kommune udliciterer flere af kommunens opgaver til private vognmænd.- Vi er glade og stolte over den anerkendelse. Rigtig meget transport gennem Danmark kører også gennem Vejle, og det giver os både nogle udfordringer, nogle muligheder og et særligt ansvar for, at erhvervet har fornuftige vilkår. Derfor har vi også arbejdet strategisk med transportbranchens vilkår og har en overordnet mobilitetsplan for kommunen samt en grøn mobilitetsplan til at supplere den. For os er kåringen som Årets Transportkommune en bekræftelse af, at branchen også bemærker vores indsats, og det kan jeg kun være rigtig godt tilfreds med, siger Vejle Kommunes borgmester, Jens Ejner Christensen (V).Interesserede kan se den samlede rapportInteresserede kan se tabeller og tjekke de enkelte kommuners placering