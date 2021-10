Logistik-koncern åbner tre kontorer i løbet af en måned

Mandag 25. oktober 2021 kl: 10:17

Af: Redaktionen

For seks måneder siden åbnede Scan Global Logistics sit første kontor i Lille i det nordvestlige Frankrig. Lille-kontoret blev så suppleret af et kontor i Dijon i det nordøstlige Frankrig. Det var det første af de tre nye kontorer inden for den seneste måned.









De to næste kontorer er åbnet i Vestafrika - et byen Cotonou i Benin og et andet i byen Lomé i Togo. De to nye kontorer skal supplere de eksisterende kontorer i henholdsvis Mali, Senegal og Elfenbenskysten. Aktiviteterne omfatter luft- og sfragt og indenlandske containertranspprter.









I begyndelsen af oktober overtog Scan Global Logistics britisk-baserede Horizon International Cargo Limited, hvilket var den syvende overtagelse i 2021.