Transportorganisation kårer Årets Transportkommune

Fredag 22. oktober 2021 kl: 11:40

Om undersøgelsen bag kåringen af Årets Transportkommune:

Rangeringen af kommunerne på vejgodstransportområdet foretages af analyse- og rådgivningsvirksomheden IRIS Group for ITD

Undersøgelsen er baseret på data indsamlet fra juli til september 2021 og består af en kombination af registerdata fra Danmarks Statistik og Vejdirektoratet samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de tekniske forvaltninger i kommunerne

Undersøgelsen vurderer blandt andet investeringer i det lokale vejnet, lokale faciliteter til for eksempel lastbilparkering, grønne tiltag på transportområdet, politiske initiativer, regulering af vejgodstransporten samt udlicitering og udbud af transportopgaver

Af: Redaktionen Gode vilkår for vejgodstransporten er ikke kun afgørende for erhvervet selv. Det er også et vigtigt fundament for vækst og arbejdspladser både lokalt og nationalt.- Som brancheorganisation for den danske vejgodstransport vil ITD gerne anerkende de kommuner i landet, der gør en ekstra indsats. Det gør vi med kåringen af Årets Transportkommune, som uddeles for tredje år i træk. Vi kan se, at flere og flere kommuner deltager aktivt i målingen og prioriterer området. Ved at sætte fokus på de dygtigste håber ITD på at inspirere flere kommuner til at prioritere vejgodstransportens forhold, så de kan forløse det store potentiale, der er ved velfungerende vejgodstrafik, siger administrerende direktør i ITD, Carina Christensen.