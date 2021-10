Kran på ny opbygning rækker 33 meter

Fredag 22. oktober 2021 kl: 10:50

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På billedet ses to af ejerne af Kristian Rytter Transport A/S. Kristian Rytter til venstre og Michael Sørensen til højre.Kranen er en 105 tm Hiab X-HiPro 1058 E-8 kran med Jib 150 X-6 og et to tons spil. Kranen har en hydraulisk rækkevidde på 33 meter med sine 8 udskud på kranen og 6 på flyjib'en.Støttebenene er hydraulisk opsvingbare og radiostyrede og har en spændvidde på op til ni meter. For ekstra stabilitet er der monteret et frontstøtteben. Opbygningen har ligeledes et patenteret stabilitetssystem.Kranen er med CombiDrive3-radiostyring med otte funktioner. Dertil kommer eksempelvis BDA (Boom Deployment Assistant - Udpaknings- og parkeringshjælp), der overvåger armens vinkel og stilling ved sammenpakning og udpakning og forhindrer bevægelser, som kan skade kranen, samt LSS-V (Load Stabilizing System), der dæmper svingninger/vertikale bevægelser, så kranarmen er i ro under arbejdet.Opbygningen er opbygget som trækker og med aftagelig skammel og lad.