Batterierne komme med særlig standard-bil

Onsdag 20. oktober 2021 kl: 04:00

Af: Redaktionen Nyeste skud på Danbrit's Scania-stamme er en tre-akslet Scania P320, som Stiholts sælger Peter Munkholm har leveret - ligesom han gennem årene har leveret en stribe tilsvarende Scania'er som Danbrit-standard-biler.Den seneste bil skal køres af salgschauffør Carsten Nielsen, der har salgsområde fra Roskilde og Næstved på Sjælland sydover til Vordingborg og videre ned over Lolland og Falster.- Vi handler med Stiholt, fordi deres sælger Peter Munkholm kender os og ved, hvad vi skal bruge, siger Danbrit's direktør Hugo Møller og fortsætter:- Samtidig har vi brug for solide lastbiler, der skal kunne køre med stort set fuldt læs hele tiden. Vi har nemlig nye produkter med ud til kunderne og tager deres udtjente eller kasserede batterier med retur, så bilerne får lov til at arbejde. Og med kørestrækninger på ca. 60.000 km/året har Scania’erne vist sig at være billigst i længden.Selv om Stiholt står for salg og levering af alle bilerne, benytter Danbrit hele det danske forhandlernetværk til service.- Vi har tegnet lokale serviceaftaler på bilerne i forhold til, hvor salgschaufførerne kører ud fra, siger Hugo Møller.Danbrit's nye ”standard-Scania” er en tre-akslet P 320 6x2*4, der er opbygget med en otte-meter fast kasse med en 2.000 kg Z-lift med 2,2 meter liftplade, der lukker hele bagenden. Kassen er udstyret med ovenlysvinduer samt elektrisk skinnekran i taget til håndtering af de ofte meget tunge batterier.Det er Brdr. Plagborg A/S i Vejle, der har stået for kasseopbygningen og montering af liften, mens Esser Skilte i Aalborg har folieret kassen og dekoreret bilen.











