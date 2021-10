Tyve sad fast i varebil med stjålne nummerplader - og med tyvegods i varerummet

Onsdag 13. oktober 2021 kl: 15:11

Af: Redaktionen Han kom i kontakt med de to personer, som sad i bilen, der var kørt fast. De kunne ikke åbne dørene og komme ud af bilen. Den ene af de to mænd rullede vinduet ned og gav udtryk for, at de gerne ville væk derfra. Den 54-årige mand mente dog, at det nok lige var bedst at kontakte politiet først, hvorefter føreren erkendte, at det nok var en god idé. Den 54-årige mand blev på stedet, indtil politiet ankom.







Det viste sig, at varebilen havde stjålne nummerplader på, og at den var fyldt op med rør og isolering, der ifølge Østjyllands Politiformentlig var stjålet fra byggepladser. De to mænd i bilen på henholdsvis 39 og 42 år blev anholdt og er foreløbigt sigtet for tyveri fra byggepladser.















© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.