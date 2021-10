Vognmand fra Falster fik to friske fra Eindhoven

Tirsdag 12. oktober 2021 kl: 15:50

Af: Redaktionen - Den ene af de to nye DAF’er er en udvidelse af forretningen, mens den anden erstatter en lejebil, som jeg har sendt retur. Nu er jeg oppe på syv biler i forretningen, så det går egentlig meget godt, siger René Spuur Hansen, der har været vognmand i 20 år - og har kørt lastbil siden han fyldte 18 år.- Den ene af de to nye DAF’er var en demo-bil, som Nyscan Trucks havde til salg. Den passede næsten perfekt til mine kørselsopgaver, så der skulle kun fikses lidt småting på hydraulikanlægget, inden jeg kunne sætte den i drift. Den anden har jeg købt som chassis og selv specificeret i mindste detalje med blandt andet ADR-godkendelse og hydraulikanlæg. Den er opbygget af Øgaard Hydraulik og plysset hos FL Buur, og så bliver det ikke meget bedre, siger René Spuur Hansen.Begge biler er leveret med en masse udstyr og begge biler har DAF's største motor på 530 hk under førerhusene.- Jeg har en masse forskellige transportopgaver, ja faktisk driver vi noget af en blandet landhandel her i Idestrup. For at beskrive det kort, kører vi med alle typer flydende og fast gods i løs vægt, og der er nok at se til, siger René Spuur Hansen og tilføjer:













Fakta om René Spuur Hansens nye DAF XF’ere:

Typebetegnelser: XF 530 FTS 6x2 (med hævbar, tvillingmonteret bogieaksel) og FTN 530 FTN 6x2 (med styrbar og hævbar enkeltmonteret bogieaksel). Fuld luftaffjedring på alle tre aksler.

Drivliner: DAF MX13-motor på 530 hk/2.600 Nm med MX-motorbremse, 12-trins ZF TraXon 12TX2620-gearkasser med fuldautomatisk gearskiftesystem og direkte topgear samt enkeltreducerede DAF-bagaksler med 2,69:1 i udveksling og mekanisk differentialespærre.

Førerhus: DAF Super Space Cab med stort set alt i udstyr, herunder fuld læderkabine, -rat og dørpaneler. Ekstra 6 kW kabinevarmer. Stort Pioneer musikanlæg med Apple Carplay. DAF Connect online-system, der leverer værdifuld information om køretøj, chaufførens kørestil samt placeringsoplysninger. Eco Performance-system for optimering af brændstofforbrug.

Opbygning: begge biler er opbygget med heldækkende sideskørter og G-strenge samt heldækkende alu-dørk, 2-strengs hydraulikanlæg for direkte pumpemontering. Den røde XF 530 er desuden ADR-godkendt til kørsel med farligt gods kat. EXII.



- Som så mange andre har jeg været tosset med Scania, men nu sværger jeg til DAF. De kører godt, går langt på literen i forhold til deres kørselsopgaver, er omfattet af tre års garanti, og så får jeg en rigtig god service både hos Nyscan Trucks i Køge og i Sakskøbing. Og hvad der er mindst lige så vigtigt, så er mine dygtige chauffører også glade for at køre DAF.

