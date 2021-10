Pederstrup-vognmand har fået ny fire-akslet forvogn med pusher-aksel

Tirsdag 12. oktober 2021 kl: 13:04

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lastbilen har sovekabineførerhus med komfort+ førerhuspakke, køleskab under køjen, mikroovn, lædersæder, udsynspakke+, navigation, blinkvinkelkamera, læssekamera - og bakkamera på både bil og krankonsol.Bilen er leveret med I-Shift-gearkasse med krybegear, Volvo Dynamisk Stying, VEB+ motorbremse, alufælge, fuld luftaffjedring, elektronisk lasteindikator, work-remote.HMF i Nørresundby har stået for opbygning med trevejs wirehejs, bagmonteret hydraulisk aftagelig krankonsol med HMF 2820 kran og HMF hejseladkasse med fuld pendel i venstre side samt plads til 20-fods container.Den nye Volvo FM 500 er lakeret hos Ringvejens Autolak og plysset hos FIX Autopolstring.Med bilen har Pederstrup Vognmandsforretning - Eigild Knudsen ApS valgt at få en Volvo Guld-kontrakt, der omfatter forebyggende vedligeholdelse og alle lastbilsreparationer.Bilen er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center i Aarhus.