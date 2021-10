Tre mærker tager de fleste af de lette

Søndag 10. oktober 2021 kl: 17:13

Af: Jesper Christensen

Som det fremgår af nedenstående tabel er der tre mærker, der står for hovedparten af nyregistreringerne. Alle tre har en markedsandel på over 20 procent. Set i forhold til 2020 er deres dominans dog ikke helt så stor. Hvor de tre mærker i 2020 samlet havde en markedsandel på omkring 80 procent med MAN som den største, var de tre mærkers samlede markedsandel i de første ni måneder af 2021 på godt 70 med Mercedes-Benz som nummer et.









I tabel nedenfor kan man se det faktiske antal nyregistrerede lastbiler og markedsandele i segmentet3.501 kg til 16.000 kg opgjort på lastbilmærke.







Mærke Januar - september 2021 Januar - september 2020 Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 96 26,74 % 73 23,47 % Iveco 88 24,51 % 69 22,19 % MAN 77 21,45 % 108 34,73 % Volvo Trucks 33 9,19 % 13 4,18 % Volkswagen 19 5,29 % 15 4,82 % Renault 15 4,18 % 9 2,89 % DAF 10 2,79 % 6 1,93 % Fuso 9 2,51 % 11 3,54 % Ravo 4 1,11 % - - Ford 2 0,56 % 1 0,32 % Hako 2 0,56 % 1 0,32 % Scania 2 0,56 % - - TT Uro 2 0,56 % - - Bucher - - 1 0,32 % Fiat - - 3 0,96 % Øvrige - - 1 0,32 % I alt 359

311



(Kilde: Bilstatistik, De Danske Bilimportører) (Kilde: Bilstatistik, De Danske Bilimportører)

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.