Danmark får nyt elektronisk ID-system

Onsdag 6. oktober 2021 kl: 13:58

Af: Redaktionen Når de første NemID-brugere i dag får besked i Digital Post og af deres bank om, at de nu kan få MitID, tages der hul på en meget stor omlægning af det digitale Danmark. MitID skal bruges til alt det, hvor NemID bruges i dag - eksempelvis til at logge på netbank, borger.dk og kommunikere med det offentlige. MitID skal styrke sikkerheden, så det også i fremtiden vil være trygt at benytte sit digitale ID på nettet.







- Med MitID styrker vi det digitale Danmark og sikrer, at vi fortsat kan færdes trygt på nettet med vores digitale ID. Nu begynder overgangen til MitID, hvor over millioner borgere over de kommende måneder skal begynde at tage det nye ID i brug - og det skal være en tryg oplevelse for alle. Derfor får alle NemID-brugere i disse dage et brev i Digital Post, hvor de får at vide, hvad de skal gøre for at få MitID, ligesom der vil være grundig information og hjælp at hente i overgangen til hele Danmarks nye digitale ID, siger Adam Lebech, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, som sammen med bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, udgør partnerskabet bag MitID.







MitID er siden juni blevet testet af flere tusinde testpersoner, der har været med til at sikre, at systemet er nemt og trygt at bruge fra start. For blandt andet at sikre, at alle kan få den hjælp, de har brug for, vil overgangen til MitID ske over en længere periode, hvor et afgrænset antal NemID-brugere ad gangen kan få MitID.







De fleste får MitID via deres net- eller mobilbank, og alle NemID-brugere vil få besked, når det er deres tur til at tage det nye MitID i brug. Det gør de, når de logger ind i deres net- eller mobilbank. De, der ikke har netbank, får besked via Digital Post.







MitID er udviklet og ejet i et partnerskab mellem det offentlige og pengeinstitutterne for at sikre, at man også fremover kun skal bruge ét digitalt ID, uanset om man logger på sin bank eller på for eksempel borger.dk. Bag partnerskabet står Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark som ligeværdige ejere, der i fællesskab er med til at styrke den digitale infrastruktur i Danmark.









- MitID er det største offentlig-private it-projekt til dato, og at få alle NemID-brugere over på MitID er en stor opgave, som vi går til med ydmyghed. Overgangen kommer til at tage noget tid, og der vil være en periode hvor vi alle sammen skal vænne os til at bruge MitID. Derfor står bankerne også klar til at hjælpe alle nye brugere godt i gang. Vi er stolte af at bidrage til digitaliseringen af Danmark og at sikre, at det også i fremtiden bliver trygt for os alle at benytte vores digitale ID på nettet, siger digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, Michael Busk-Jepsen.







Med det nye MitID kan man logge på sin netbank og offentlige selvbetjeningsløsninger som eksempelvis skat.dk, borger.dk og sundhed.dk. I de kommende måneder vil en lang række organisationer og virksomheder blive koblet på løsningen, så man fremover kan bruge MitID til endnu flere private og offentlige tjenester på nettet.







Da overgangen til MitID sker over en længere periode, vil der i en periode være steder og situationer, hvor man fortsat skal bruge sit NemID. Derfor skal man i overgangsperioden beholde sin NemID nøgleapp og sit nøglekort.







Sikkert at bruge - og hjælp at hente

MitID er nemt og sikkert at bruge, og der er lagt vægt på at sikre en god overgang til det nye digitale ID, uanset brugernes digitale færdigheder. Bankerne står klar til at hjælpe deres kunder med at komme godt i gang med MitID, ligesom der er etableret en offentlig MitID Support. Endelig lancerer Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark i denne uge en landsdækkende kampagne for at få alle godt i gang med MitID.







Alle NemID-brugere får i løbet af de kommende måneder direkte besked via netbank, mobilbank eller Digital Post, når det er deres tur til at få MitID.







her: Interesserede kan læse mere på MitID.dk - klik









Fakta om MitID:

MitID er en app til smartphone eller tablet. MitID app bruges på samme måde som NemID nøgleapp til at godkende på en smartphone eller en tablet. Har man ikke mulighed for at bruge MitID app, findes der to alternativer: En MitID kodeviser eller en MitID kodeoplæser til for eksempel personer med nedsat syn

Alle private NemID-brugere skal overgå fra NemID til MitID frem mod sommeren 2022. Alle NemID-brugere får i løbet af de kommende måneder direkte besked, når det er deres tur til at få MitID. Det gør de, når de logger ind i deres net- eller mobilbank. De, der ikke har netbank, får besked via Digital Post. Indtil man får besked, skal man ikke foretage sig noget

Da der med MitID stilles større krav til sikkerhed, skal nogle brugere opdatere deres ID-oplysninger for at blive klar til MitID. Man får direkte besked i Digital Post om, hvis og hvordan man skal opdatere sine ID-oplysninger i forbindelse med overgangen til MitID

Overgangen til MitID sker over en længere periode. De sidste NemID-brugere vil overgå fra NemID til MitID senest den 30. juni 2022

Man skal beholde sit NemID, når man har fået MitID. Det skyldes, at man i en overgangsperiode både skal bruge sit NemID og MitID. Man får direkte besked, når man ikke længere skal have NemID

NemID privat til erhverv bliver til MitID privat til erhverv. Det betyder, at virksomhedsejere og andre med fuld tegningsret i en virksomhed vil kunne bruge deres private MitID i virksomheden, så snart de som privatpersoner tager MitID i brug. Det samme gælder foreningsrepræsentanter

MitID er et personligt digitalt ID. Derfor skal man passe godt på det. Man skal derfor aldrig dele sine koder eller sin MitID app, -kodeviser eller -kodeoplæser med andre. Man skal heller ikke dele sit bruger-ID – undtagen med supporten, hvis man selv kontakter den. Endelig skal man aldrig godkende en handling med sit MitID, man ikke selv har igangsat

Med MitID styrkes sikkerheden, så man blandt andet bliver bedre beskyttet mod identitetstyveri: Med MitID styrkes sikkerheden, så man blandt andet bliver bedre beskyttet mod identitetstyveri:

Man får besked via MitID appen, SMS eller e-mail, hvis der sker kritiske hændelser, fx hvis MitID appen aktiveres på en ny enhed. Man kan også vælge at få besked, hver gang ens personlige MitID bliver anvendt

Med MitID siger vi på sigt farvel til NemID nøglekortet, som kan kopieres og deles

Med MitID stilles der høje krav til, at man kan dokumentere sin identitet, når man skal have MitID. Dermed lever MitID op til EU’s nye høje krav til identitetssikring









Hvem står bag MitID?

MitID ejes af et partnerskab mellem Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen, som repræsenterer henholdsvis bankerne og det offentlige Danmark - staten, regionerne og kommunerne.



Digitaliseringsstyrelsen lancerer desuden i 2022 MitID Erhverv, som afløser NemID medarbejdersignatur for virksomheder.

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.