Chaufførmangel betyder nej til transportopgaver

VOGNMANDSORGANISATION HAR SPURGT SINE MEDLEMMER OM CHAUFFØRMANGEL:

Mandag 4. oktober 2021 kl: 21:00

Af: Redaktionen Ifølge rundspørgen har knap 60 procent af de adspurgte måtte sige nej ti en ordre på grund af mangel på chauffører. Knap 45 procent har hyret en anden vognmand ti at udføre opgaven, mens knap 35 procent har udskudt at investere i nye biler, trailere, kraner med mere. Knap 20 procent oplyser, at de forgæves har prøvet at hyre en kollega til opgaven, mens knap 15 procent oplyser, at de har opgivet at investere i nye biler, trailere, kraner med mere.