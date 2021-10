Dansk transport- og logistikkoncern har købt op i Norge

Mandag 4. oktober 2021 kl: 13:59

Af: Redaktionen

Købet af Thoresen Transport AS, der er sket med virkning fra 1. oktober, vil kunne styrke Freja Transport & Logistics A/S' position på det norske marked.





Hos Freja peger man på, at Thoresen Transport har haft en positiv udvikling gennem mange år og er anerkendt for sin gode kundeservice og høje kvalitet i leverancerne. I indeværende regnskabsår forventes det norske selskab at nå en en omsætning på mindst 135 millioner norske kroner.





- Vi har længe holdt udkig efter den rette partner, og da muligheden opstod for at erhverve majoriteten i Thoresen Transport, var det en forholdsvis nem beslutning. Med dette køb får vi mulighed for at give vores kunder en endnu bedre service gennem en bredere portefølje. Der er ingen tvivl om, at deres kundesegmenter passer perfekt ind i Frejas norske forretning, siger Ulrik Rasmussen, der er Group CEO i Freja Transport & Logistics Holding A/S.





Transport- og speditionsvirksomheden Thoresen Transport AS i Larvik blev grundlagt i 1982 af virksomhedens nuværende ejer Lars Thoresen og hans bror Knut Thoresen.





Virksomheden har i dag 25 medarbejdere inden for områder som national og international transport, containertransport og told/spedition. Efter opkøbet fortsætter Lars Thoresen som leder af Thoresen Transport, som fortsat vil have kontor, lager- og terminalfaciliteter på sin nuværende centrale placering på Larvik Havn.





- Siden vi grundlagde selskabet, har det været vores ambition at skabe vækst og udvide vores forretningsområder. Jeg er meget stolt og glad for, at Thoresen Transport fremover bliver en del af Freja, som vi har samarbejdet med igennem de seneste ni år i Vestfold, Buskerud og Telemark. Vi har derfor fuld tillid til, at den nuværende kultur og de stærke værdier, som har præget virksomheden, vil blive videreført, selvom der kommer en ny hovedaktionær, siger Lars Thoresen.





Satser fremadrettet på vækststrategi

Hos Freja Transport & Logistics ser man frem til det nye samarbejde og understreger, at vækstambitionerne ikke er indfriet med opkøbet af Thoresen Transport AS.





- Vi søger hele tiden efter gode veldrevne virksomheder, som har samme værdigrundlag som os, og som dermed kan hjælpe os til at indfri vores langsigtede målsætning. Derfor er dette køb en naturlig udvikling for Freja og vores vækststrategi, siger Ulrik Rasmussen.





Lars Thoresen vil fortsat beholde 20 procent af aktierne i Thoresen Transport. Ligeledes fastholder virksomheden navnet Thoresen Transport AS.





Aftalen er betinget af en godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder. Parterne har heller ikke oplyst noget om købssummen.





© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.