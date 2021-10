Chauffør vendte tibage til fire-dages uge

Mandag 4. oktober 2021 kl: 12:04

Af: Redaktionen Med den mulighed håber man at kunne holde fast på sine trofaste og dygtige chauffører i en hverdag, hvor mange arbejdstimer og hjemmeliv ikke altid kan hænge sammen.









Fagbladet 3F skriver, at firmaets tilbud til haufførerne bliver godt modtaget hos 3F Transport, Logistik & Byg Aarhus, der organiserer størstedelen af chaufførerne hos Vognmand Leif Hansen A/S.









Lasse Hansen, der er direktør i vognmandsfirmaet peger over for Fagbladet 3F på, at hvis erhvervet ikke gør noget ved den aktuelle chaufførmangel og mange aldrende medarbejdere, bliver problemerne endnu større. Derudover påpeger han, at firmaets chauffører også skal kunne prioritere at aflevere børn i daginstitution og skole.









Lasse Hansen, der gerne ser flere unge og flere kvinder som chauffører, er også indstillet på at imødekomme chauffører, der nærmer sig pensionsalderen og derfor gerne vil nøjes med at arbejde et par dage om ugen.









- Erfaring er altid et plus, så er der nogle chauffører, der nærmer sig pensionsalderen og kun vil arbejde en-to dage om ugen, så kan vi sagtens finde en løsning på det, siger Lasse Hansen til Fagbladet 3F.











Vognmandsfirmaet har aktuelt fem-seks ledige chaufførstillinger.





















