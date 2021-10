Minus 0,02 millimeter giver 4,8 ton mindre plastfolie - og en gevinst på CO2-regnskabet

Mandag 4. oktober 2021 kl: 10:12

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Frode Laursen oplyser, at man ved at bruge en tyndere folie på 15 my (0,015 mm) i stedet for som tidligere en folie på 17 my (0,017 mm) har sparet 4,8 ton plastfolie årligt.- Vi sparer faktisk 12 procent folie ved denne ændring, siger Kurt Fagerlin, der er chef for Co-pack-afdelingen og ansvarlig for blandt andet indkøb af emballage.Frode Laursen bruger omkring 19.000 ruller folie om året, så 12 procent bliver til en besparelse på cirka 4.800 kg plastfolie, der samtidig betyder en tilsvarende mindre CO₂-udledning.I første omgang er det ”håndfolien”, der er blevet skiftet, men hos Frode Laursen regner man også med at udskifte folien på maskinerne på lagrene i løbet af 2021.