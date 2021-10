Der var også en femte

NARKOPÅVIRKEDE CHAUFFØRER:

Lørdag 2. oktober 2021 kl: 10:10

Af: Jesper Christensen En patrulje fra Nordjyllands Politi rykkede på baggrund af en anmeldelse om, at en lastbil kørte noget usikkert på Sigurd Espersens Vej i Hirtshals, ud og traf kort den pågældende lastbilchauffør på kajen i Hirtshals, mens han var i færd med at læsse af. Politiet kunne konstatere, at chaufføren - en mand i 40’erne - så ud til at være påvirket.En narkometertest viste, at han tilsyneladende havde indtaget både amfetamin og metamfetamin forud for kørslen. Politiet sigtede og anholdt derfor lastbilchaufføren for narkopåvirket kørsel. En blodprøve blev efterfølgende udtaget som bevismateriale i sagen.